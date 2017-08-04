В Саудовской Аравии появится курорт, где женщины смогут ходить в бикини

Женщины в буркини и бикини на пляже

Женщины в буркини и бикини на пляже

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Роскошный пляжный курорт, где женщины смогут носить бикини, появится в Саудовской Аравии на Красном море, сообщает The Telegraph.

Такое решение принял наследный принц Мухаммад ибн Салман Аль Сауд, стремясь модернизировать экономику страны. Понимая, что иностранных гостей вряд ли привлекут пляжи, где женщины должны покрывать свое тело с ног до головы, он распорядился создать пляж, который будет управляться в соответствии с международными стандартами.

Общественный инвестиционный фонд Саудовской Аравии назвал этот проект "прекрасным роскошным курортом, созданным на 50 нетронутых природных островах".

Однако некоторые подвергают эту идею критике, так как алкоголь запрещен законодательством страны, а туристы вряд ли захотят отдыхать там, где не продают спиртные напитки.