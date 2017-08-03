Единственное в России училище сестер милосердия ищет студентов

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Свято-Димитриевское училище сестер милосердия объявило срочный набор выпускников девятых и одиннадцатых классов на обучение по специальности "сестринское дело", сообщает пресс-служба православной службы помощи "Милосердие".

"Духовная составляющая в работе медицинского персонала зачастую не менее важна, чем, например, знание анатомии. Поэтому большое внимание мы уделяем преподаванию духовных основ милосердия", — приводит пресс-служба слова директора Свято-Димитриевского училища Виктории Виноградовой.

В училище наравне со стандартными дисциплинами, изучение которых входит в курс по специальности "сестринское дело", также изучают духовные аспекты профессии. Образовательное учреждение существует с 1992 года. Патриарх Московский и всея Руси — председатель попечительского совета. Училище стало первым в России и по сей день остается единственным государственным образовательным учреждением в своем роде. Здесь получают среднее профессиональное образование, по окончании которого выдаются дипломы государственного образца.

Студентам здесь дают передовые современные знания по уходу за больными с традицией служения сестер милосердия, которые не только оказывают больным квалифицированную медицинскую помощь, но и поддерживают их духовно. Духовные основы милосердия студентам Свято-Димитриевского училища преподает член попечительского совета училища епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, руководитель "Милосердия" и председатель Синодального отдела по благотворительности.

Выпускники училища работают во многих социальных проектах "Милосердия", например, в Свято-Спиридоньевской богадельне для стариков и тяжелобольных людей, патронажной службе помощи на дому, проекте "патронажный уход в больницах", службе паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным. Кроме того, выпускникам всегда рады в Центральной клинической больнице святителя Алексия митрополита Московского — многопрофильной больнице Русской православной церкви на 270 мест. А в 2016 году здесь открылось паллиативное отделение.

На очную форму обучения (бесплатно) приглашаются выпускники девятых классов, на вечернее отделение (обучение платное) — выпускники одиннадцатых классов. Продолжительность учебы по специальности "сестринское дело" на очной и очно-заочной (вечерней) формах обучения — три года и 10 месяцев.

Прием документов продлится до 10 августа. Чтобы подать документы, сначала необходимо заполнить электронную форму через портал Госуслуги, а после этого привезти документы в училище.