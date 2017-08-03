Мединский поручил составить смету реставрации Новодевичьего монастыря

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский дал поручение компании "Центрреставрация" до 1 марта 2018 года утвердить финальную смету на завершение реставрационных работ в Новодевичьем монастыре, а также проверить стоимость работ на некоторых объектах, в частности реконструкции Прясел Севериной стены, обследование иконостаса Смоленского собора.
В ходе совещания министр также дал поручение проверить стоимость работ на отельных объектах Новодевичьего монастыря. В частности министра удивила стоимость работ по реставрации Прясел Северной стены (280 квадратных метров) — более 65 миллионов рублей.
Министр также поручил проверить стоимость обследований центрального иконостаса Смоленского собора — 19 миллионов рублей и контракт на 112,7 миллионов рублей на реставрацию Покровской церкви над южными воротами.
Новодевичий Богородице-Смоленский женский монастырь был основан в 1524 году князем Василием III. Архитектурный ансамбль монастыря считается образцом московского барокко и находится под охраной ЮНЕСКО.