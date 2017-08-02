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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"В ВДВ все верующие": зачем священники идут в армию

16:3102.08.2017
(обновлено: 17:00 02.08.2017)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкПразднование Дня ВДВ в городах РоссииПразднование Дня ВДВ в городах России
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Мария Шустрова

Как-то на учениях под Вязьмой будущий протоиерей Михаил Васильев чуть не погиб: купол парашюта закрутило, и он, падая с 600-метровой высоты, из последних сил "раскручивал" почти погасший купол и приземлился на полураскрытом парашюте. Руководитель сектора ВДВ Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами России и правоохранительными учреждениями убежден, что спасся с Божией помощью. Однако это приключение не прошло бесследно: из-за жесткого приземления у него сломался позвонок. Но от прыжков он не отказался.

"Понимаете, дело ведь совсем не в том, что какой-то поп не разбился, падая на отказавшем парашюте. Куда важнее, если люди зададутся вопросом: а что вообще этот поп делает в армии?" — говорит он теперь.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПразднование Дня ВДВ на Красной площади
© РИА Новости / Илья Питалев
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Празднование Дня ВДВ на Красной площади

Некогда купаться в фонтане

Орден Мужества, медаль "За заслуги перед Отечеством" II степени и орден преподобного Сергия Радонежского III степени — награды, которые отец Михаил получил за службу в десантных войсках. Он — участник миротворческих операций в Боснии, Косово и боевых действий на Северном Кавказе, Абхазии, Киргизии.

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© РИА Новости / Виктор Толочко
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Отец Михаил среди десантников свой, хотя сам оружие в руки не берет — только окормляет войска ВДВ, поднимает боевой дух. Так, когда на очередных учениях у одного солдата не раскрылся парашют, и после этого никто не хотел прыгать, священник шагнул из самолета первым. И остальные — за ним.

"Священник не должен быть ни генералом, ни офицером. Наша основная задача не в повышении градуса патриотизма. Мы помогаем человеку в форме реализовать свое право на свободу совести", — объясняет он свою нынешнюю задачу.

По его словам, "в Воздушно-десантных войсках, которые я окормляю последние 17 лет, верующих военнослужащих около 96 процентов. Десантники верующие, потому что иначе трудно, например, прыгать с парашютом из летящего самолета. ВДВ — это войска для войны. Эти военные — наша паства, а мы, священники, находимся рядом с ними уже давно, надеюсь, теперь так будет всегда".

Участия в массовых купаниях в фонтанах на День ВДВ он не принимает: важнее отметить праздник небесного покровителя десантников — пророка Илии. "А купаться в городских фонтанах есть кому и без меня", — говорит отец Михаил.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкОтец Константин освящает вертолет МИ - 8
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Отец Константин освящает вертолет МИ - 8

Как будущий священник Дудаева сажать самолет учил

ВДВ — не единственный род войск, в которых проходят службу священники. Например, сектором взаимодействия с Воздушно-космическими силами России заведует протоиерей Константин Татаринцев. Сам он из семьи кадрового военного. В юности мечтал стать летчиком, потом увлекся точными науками и поступил в Московский энергетический институт.

Но полетать ему все же довелось: срочную службу проходил лейтенантом  в 840-м тяжелом бомбардировочном авиационном полку. "В армии я продолжил заниматься наукой, параллельно работая на тренажерном системном комплексе… Сначала я сам на нем летать научился, а потом стал помогать осваивать тренажер другим летчикам", — рассказывает он.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Отец Константин даже будущего президента самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева учил сажать самолет. Правда, не в небе, а на тренажере. "Когда Дудаев стал сажать самолет, то при снижении выпустил закрылки на 40 градусов, в результате чего вертикальная скорость была сильно завышена. Самолет разболтало, и он свалился на крыло", — рассказывает он. Дудаев решил было, что тренажер никудышный, пришлось лейтенанту Татаринцеву доказывать полковнику, что техника тут не при чем.

"Мы запустили тренажер. Он сел на правую чашу, я — на левую. Взлетели. Сделали несколько разворотов, после чего Дудаев передал управление мне. Заходя на посадку, я выдержал все необходимые параметры, и самолет сел мягко и красиво — опытный полковник был потрясен. Честно говоря, я не знаю, как сложились отношения у летчика Дудаева с настоящим бомбардировщиком Ту-22М2, но наши отношения с ним перешли из разряда служебных в дружеские. После этого случая мы много общались, ходили вместе в столовую. У меня о нем и как о человеке, и как об офицере сложилось очень хорошее впечатление. Что же касается последующих событий, то, наверное, попав в высокую политику, он был вынужден играть по чужим правилам", — вспоминает отец Константин.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчебно-тренировочные сборы военных священников в Рязанской области
© РИА Новости / Максим Блинов
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Учебно-тренировочные сборы военных священников в Рязанской области

Татаринцев принял сан в 1986 году. Отношение к верующим в армии было тогда, мягко говоря, негативным. Но лейтенант, не колеблясь, сделал выбор в пользу Церкви. А теперь духовно окормляет Военно-воздушные силы.

Митрополит–пограничник

Мало кто знает, но многие высокопоставленные иерархи Русской православной церкви тоже проходили срочную службу. Так, председатель Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион два года отслужил в погранвойсках.

"На самом деле я не был настоящим пограничником, так как проходил службу в оркестре пограничных войск. Он базировался в Москве, в Медведково. Нас связывали с границей летние поездки, когда мы давали концерты на погранзаставах", — рассказал митрополит Иларион РИА Новости.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкОсвящение походного храма на полигоне Сергеевского учебного центра в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Освящение походного храма на полигоне Сергеевского учебного центра в Приморском крае

У оркестра было два состава. В первом — строевом — будущий владыка играл на духовом баритоне. Был еще эстрадный состав, в котором он играл на клавишных (электрооргане).

"За два лета мы проехали всю границу между СССР и Китаем от Благовещенска до Хабаровска, на каждой погранзаставе давали концерты, общались с пограничниками", — вспоминает председатель ОВЦС.

Космос как предчувствие

Службу в армии прошел и пресс-секретарь патриарха иерей Александр Волков."После университета я пошел в армию, поскольку не заканчивал военную кафедру. Служил в космических войсках. Правда, не так долго, как это требуется, потому что на тот момент у меня супруга была уже в положении. По тогдашним законам можно было демобилизоваться на каком-то сроке беременности жены. Но все же я прослужил более полугода", — рассказывает священник.

Сегодня он отзывается об этом периоде жизни "с благодарностью Богу и людям, с которыми тогда встретился".

"Это был очень ценный опыт в жизни. До сих пор я им пользуюсь. Преодоление сложностей, себя, необходимость исполнения каких-то требований — это всегда очень полезно. Вообще, я считаю, что армия — это полезное время в жизни для любого мужчины", — подчеркивает Волков.

Да и сам патриарх Кирилл, похоже, того же мнения. По словам его пресс-секретаря, "будучи митрополитом Смоленским, патриарх управлял истребителем, для этого проходил соответствующее обучение. Это было в тяжелые 90-е годы, когда он хотел подбодрить ребят, которые служили на военной базе в Смоленске".

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл осматривает кабину боевого истребителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осматривает кабину боевого истребителя
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Религия и мировоззрение
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