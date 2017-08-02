Стояние против "Матильды": сотни православных помолились за запрет фильма

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости, Мария Шустрова. Молитвенное стояние против фильма "Матильда" прошло на территории Московского храма Воскресения Христова в Кадашах без депутата Натальи Поклонской, активно агитировавшей за акцию. О том, почему пришедшие считают Николая II почти родственником и что еще они готовы предпринять, чтобы не допустить выход киноленты, узнал корреспондент РИА Новости.

Фильм "Матильда" Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Суть претензий



"Где молиться будем? В храме или на улице?" — спрашивают верующие, заходя на территорию храма.

"А как Бог даст. Если нас немного соберется, то в храме, а если много, то на улице", — отвечает один из организаторов стояния.

Сначала православные активисты хотели провести митинг на одной из городских площадей, но мэрия Москвы им в этом отказала, поэтому пришлось ограничиться территорией храма. Вскоре становится ясно, что храм всех желающих вместить не сможет: люди заполонили практически всю территорию вокруг здания.

Многие в толпе волнуются и ищут глазами депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Слыша их переговоры, другие ворчат: "В храм надо на молитву приходить, а не на политиков глазеть". Сквозь толпу туда-сюда снуют женщины с кипами бумаг – это активистки, собирающие подписи за запрет фильма "Матильда".

Наконец, вокруг храма идут крестным ходом с два десятка священнослужителей и несколько сотен верующих. Вновь прибывшие люди постепенно вливаются в движущуюся толпу. Теперь уже около тысячи человек медленно перемещаются в сторону заднего двора храма, где, как объявили организаторы, и пройдет молитвенное стояние.

Высокую стену, отделяющую территорию храма от стройки, завесили плакатами с фотографиями семьи последнего российского императора и надписями "За веру, за Отечество, за царя!".

"Мы оцениваем фильм, исходя из общедоступных трейлеров, размещенных в интернете… В "Матильде" наш святой император предстает в образе блудника, а императрица Александра – колдуньи. Это ложь, оскорбляющая чувства верующих", — объявляет координатор православного общественного движения "Сорок сороков" и организатор стояния Андрей Кормухин.

Он подчеркивает, что православные не могут в этой ситуации занять позицию "не нравится – не смотрим", так как для них Николай II "подобен родственнику".

"Господа чиновники! Мы, православный народ, не хотим, чтобы этот фильм, порочащий святых Русской православной церкви и напрямую оскорбляющий наши религиозные чувства, выходил на экраны", — обращается к собравшимся лидер "Сорока сороков".

Он также заверил, что если сегодня верующие не будут услышаны, то подобные акции будут проводиться вновь. Затем в течение полутора часов все молились. До последнего сами организаторы акции надеялись, что Поклонская, так активно поддерживавшая проведение стояния, сможет приехать. Лишь в самом конце молитвы стало известно, что депутат находится на важной встрече и поучаствовать в акции в этот раз не сможет.

Страсти по Матильде



Скандал вокруг "Матильды" разгорелся еще в 2016 году. Тогда мало кому известное общественное движение "Царский крест" посчитало картину "угрозой национальной безопасности". Вероятно, никто бы про это так и не узнал, если бы историей не заинтересовалась Наталья Поклонская.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить киноленту. Хотя создатели фильма настаивали, что "Матильда" пока не готова, и ее никто еще не видел, депутат ответила, что для обращения в Генпрокуратуру достаточно письменных и устных обращений общественности.

Позднее режиссер фильма Алексей Учитель заявил, что никаких нарушений закона в его киноленте не нашли. А Поклонская вскоре рассказала, что прокуратура запросит еще и утвержденный сценарий фильма, чтобы провести его исследование и экспертизу. Однако до сих пор не последовало никаких официальных постановлений об обнаружении нарушений законодательства.

В конце января телеканал НТВ распространил в эфире письмо, которое организация "Христианское государство — Святая Русь" разослала директорам кинотеатров с требованиями отказаться от проката "Матильды". Позднее адвокат Учителя сообщил, что режиссер обратился с заявлением в генпрокуратуру РФ с просьбой оградить коллектив фильма от "угроз и противоправных действий лиц экстремистской направленности", а также от клеветы со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской.

"Не читал, но осуждаю"

По запросу Поклонской комиссия экспертов сделала заключение по поводу "Матильды", исследовав трейлеры фильма и сценарий. Вердикт: образ Николая II в киноленте не соответствует образу канонизированного Русской православной церковью императора. Министерство культуры такое заключение принять отказалось, возмутившись, что эксперты его сделали, "не видя фильма".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал запрос о проверках кинокомпании режиссера Учителя личной инициативой депутата Натальи Поклонской. При этом он подчеркнул, что проверяющие ведомства в такой ситуации могут либо назначить проверку, либо отказать в ней.

Сама депутат наотрез отказалась смотреть "Матильду", не желая "мараться". "Люди уже расценивают этот фильм как антиправославную провокацию и имеют право так говорить, потому что они выражают свое мнение", — написала Поклонская в своем блоге в LiveJournal. Она также выразила сомнение в том, что кинолента будет прославлять и культивировать патриотизм и высоконравственные начала.

Позицию Поклонской разделяют православные общественные организации по всей стране, в частности, движение "Сорок сороков". Именно они инициировали всероссийское молитвенное стояние против "Матильды". Поклонская также пригласила Учителя на стояние, чтобы он мог пообщаться с оппонентами. Режиссер ответил ей приглашением на премьеру готовящегося к прокату фильма.

Позиция церкви



Русская православная церковь пока так и не озвучила своей официальной позиции относительно "Матильды". Однако некоторые ее представители высказали свои мнения. Так, председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион даже посмотрел киноленту. Однако потом признался Учителю, что ничего хорошего сказать о его фильме не может и считает его "апофеозом пошлости".

Еще одному иерарху РПЦ – епископу Егорьевскому Тихону (Шевкунову) – не понравилось искажение истории в "Матильде". У создателей киноленты Николай II мечется между Матильдой и Александрой Федоровной – это, по мнению епископа, не что иное, как клевета, так как в реальности, по его словам, никакого любовного треугольника не было.

"Зачем, кому они хотят заморочить голову еще одним шедевральным слоганом: "Тайна дома Романовых"? Какая еще тайна? Об отношениях наследника и Кшесинской знал весь светский Петербург", — возмутился епископ Тихон.

Однако представитель РПЦ подчеркнул, что требовать запрета фильма неверно. По его мнению, достаточно предупредить зрителей об исторической правде и неправде в "Матильде". Сюжет фильма, считает епископ, позволяет отнести его лишь к жанру фэнтези.