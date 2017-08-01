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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Поклонская не пришла на молитвенное стояние против "Матильды"

Сюжет:
Скандал вокруг фильма "Матильда" (61)
22:0301.08.2017
(обновлено: 10:39 02.08.2017)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкНаталья Поклонская во время крестного хода в Екатеринбурге. Архивное фотоНаталья Поклонская во время крестного хода в Екатеринбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская не смогла принять участие в молитвенном стоянии против фильма "Матильда", которое состоялось во вторник на территории Московского храма Воскресения Христова в Кадашах.

Съемки фильма Матильда
© Фото : предоставлено PR Агентством "Sarafan"
"Руки прочь от русского царя": православные пикетируют "Матильду" в Москве

Стояние против киноленты прошло во многих городах России, организатором акции выступило православное общественное движение "Сорок сороков". Ранее Поклонская агитировала всех неравнодушных принять участие в акции, а также пригласила режиссера "Матильды" Алексея Учителя появиться на акции в Москве и пообщаться с оппонентами.

"К сожалению, Наталья не смогла приехать, так как вынуждена была пойти на встречу, которую нельзя было отменить", — сказал РИА Новости один из организаторов стояния.

Тем не менее, на акцию собрались около тысячи человек и в течение двух часов молились о том, чтобы фильм "Матильда" не вышел в широкий прокат. Верующих не устраивает искажение истории в ленте, а также тот факт, что их святой император изображен "блудником", а его жена – "ведьмой".

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма. Она показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
18 пользователей оставили 20 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Борис Мальцев
Молитва, конечно, великая сила, но если бы в 41-ом только молились, то Гитлер взял бы и Москву и Сибирь, и вообще все, что пожелал бы.
22:09
01.08.2017
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Исаев Александр
Зачем все это? Есть более насущные молитвы: о наших соотечественниках в мире, на Украине, о наших военнослужащих в Сирии, о живущих ниже прожиточного уровня, о больных и бедных, о стариках и сиротах. А тут молитва за то, чтобы кино не вышло в прокат. Не по православному это, ох не по православному!
22:15
01.08.2017
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