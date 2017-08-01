Прощание с мощами адмирала Ушакова прошло в Кронштадте

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Прощание с мощами Святого праведного воина Федора Ушакова перед их возвращением в Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь в Мордовии прошло в Ставропигиальном Никольском Морском соборе Кронштадта, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) полковник Игорь Мугинов.

"В кронштадтском Морском соборе военнослужащие ЗВО, воспитанники военно-патриотического движения "Юнармия" и представители городской администрации приняли участие в торжественной церемонии прощания с мощами Святого праведного воина Федора Ушакова. Рака с его мощами отправится в Мордовию в Санаксарскую обитель, неподалеку от которой в своем имении легендарный адмирал в молитве провел последние годы жизни", — сказал Мугинов.

Ранее Минобороны России сообщило, что по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла мощи Святого адмирала Ушакова 27 июля доставили в Кронштадт. В день Военно-морского флота России и главного военно-морского парада, 30 июля, в кронштадтском храме состоялось торжественное богослужение.

Русский флотоводец адмирал Федор Федорович Ушаков (24 февраля 1745 — 14 октября 1817) за время своей военной службы не имел поражений в боях и сражениях, не потерял ни одного корабля, ни один его подчиненный не попал в плен. По сути он вел в миру монашеский образ жизни. Был канонизирован Русской православной церковью в 2001 году.