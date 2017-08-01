В Бутырке впервые будет отслужен особый "молебен о совершении правосудия"

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Крещальная Божественная литургия и особый "молебен о совершении правосудия" впервые будут совершены в среду, в Ильин день, в тюремном храме на территории столичного следственного изолятора №2 "Бутырка", сообщил РИА Новости помощник начальника УФСИН России по Москве по организации работы с верующими протоиерей Константин Кобелев.

Особым богослужением Бутырская тюрьма начинает серию мероприятий "Спасение в вере".

"Открывает этот цикл впервые совершаемая в исторической церкви Покрова Пресвятой Богородицы Бутырского замка Крещальная литургия, вслед за которой — также впервые в этих стенах — будет отслужен молебен о совершении правосудия", — сказал Кобелев, являющийся также старшим священником Покровского храма при СИЗО-2 Москвы. Он добавил, что в храме оборудована купель для полного погружения при совершении таинства Крещения.

Литургия в тюремном храме начнется в 10.00. На ней будут присутствовать подследственные и осужденные, сотрудники и ветераны СИЗО, миссионеры и волонтеры тюремного служения из различных храмов столицы. Несколько человек в этот день примут крещение. Организаторы мероприятия ожидают на нем также представителей общественности и интеллигенции.

Как рассказал протоиерей Константин Кобелев, самым главным событием в жизни Церкви является Божественная литургия (в переводе с греческого литургия — это "общее дело"), в то же время в жизни каждого христианина одним из важнейших шагов на его пути к Богу является крещение.

"Сделать событие, значимое для одного человека, делом, важным для всех, — вот в чем задача соединения личного — крещения с общим — Литургией. Крещальная литургия — воплощенное в современных формах древнее представление о связи этих двух деланий. Особенно это важно в местах лишения свободы", — сказал Кобелев.

Священник пояснил, что в таинстве Крещения, по общему верованию христиан, грешнику прощаются грехи.

"На момент выхода из крещальной купели человек освобожден от всех своих прежних ошибок, и на всю принимающую его общину ложится ответственность за то, чтобы новокрещенный в дальнейшей его жизни остерегался от того греховного пути, который зачастую и привел его за железные решетки и всевозможные запоры", — отметил собеседник агентства.

По его словам, особняком здесь стоят люди, осуждаемые невинно, поэтому вторым богослужением в этот день будет особый молебен об исполнении правосудия. "На этом молебне звучат молитвы к Богу о том, чтобы "ни клевета, ни лжесвидетельство, ни подкуп, ни иное что, от человеческой немощи составляемое", не могло повлиять на судебное разбирательство, чтобы назначаемые судом наказания служили к исправлению подсудимых", — добавил протоиерей Константин Кобелев.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме — древнейшее из сохранившихся тюремных храмовых зданий Москвы. Он был построен выдающимся московским архитектором Михаилом Казаковым в центре Бутырского губернского тюремного замка в 1782 году. В XIX веке храм неоднократно перестраивался. После революции 1917 года церковь была закрыта, позднее в ней располагались тюремная больница и медсанчасть. В 2000-х годах храм полностью восстановили, и 14 октября 2004 года в нем была совершена первая Божественная литургия.

В настоящее время прихожан-заключенных в Бутырке духовно окормляют несколько священников из столичных храмов.