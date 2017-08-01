Многодетная семья пресс-секретаря патриарха не вылетела рейсом "Победы"

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Многодетная семья пресс-секретаря патриарха Кирилла священника Александра Волкова во вторник не смогла вылететь из Москвы рейсом авиакомпании "Победа", несмотря на наличие у всех билетов и посадочных талонов. Подробности инцидента на своей странице в социальной сети Facebook сообщил сам священник и его супруга Варвара Волкова.

"Пришли на регистрацию, а для меня места не хватило. Сказали, что мест нет, все заняли. Это при том, что заранее все было куплено и забронировано. Таким образом, папа Александр Волков и шестеро детей сели в самолет, а я осталась", — написала Волкова.

В свою очередь пресс-секретарь патриарха уточнил, что у всей семьи "были предоплаченные места, всем летевшим, выписаны вчера вечером посадочные на всех". "В аэропорту оказалось, что раньше нас пригласили группу с трансфера, и ей отдали все места, в том числе одно из наших. Кто первый встал, того и тапки", — написал Волков.

По его словам, представители авиакомпании предложили взять взрослому одного из детей и полететь другой авиакомпанией из Шереметьево или из Внуково. В результате, сообщил священник, решили, что он полетит с детьми рейсом "Победы", а супруга через несколько часов – другим рейсом.

При этом, как уточнила позднее Волкова, стоимость билета им не вернут. Кроме того, по ее словам, один из детей, "трехлетний ребенок", "оказался (неожиданно), в конце салона, один".

РИА Новости пока не располагает комментарием авиакомпании "Победа".