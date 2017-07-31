Далай-лама резко осудил кастовую дискриминацию в Индии

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Далай-лама раскритиковал кастовую дискриминацию людей, до сих пор практикующуюся в некоторых областях Индии, сообщает World Religion News.

Далай-лама принял участие в индийском семинаре "Гармония в местном сообществе — залог мира во всем мире". Встреча прошла в штате Джамму и Кашмир.

"Я слышал о кастовой дискриминации в Занскаре (область в штате Джамму и Кашмир – ред.)… Никакая религия не говорит о дискриминации в отношении одного человека или другого просто потому, что они из низшего класса. Все религии проповедуют только одно: любовь. Еще 2600 лет назад Будда выступал против кастовой системы. Если вы по-прежнему практикуете кастовую систему, то это противоречит Будде и Далай-ламе", — сказал Далай-лама.

Он объяснил, что кастовая система была производной от ныне несуществующей феодальной системы в Индии. Сейчас эта система была заменена демократией, поэтому пришло время, когда общественность должна осознать неактуальность деления на касты.

По данным буддийского лидера, около 260 миллионов человек по всему миру страдают от различных форм кастовой дискриминации. Большинство из них живут в Южной Азии, среди них — индийские "неприкасаемые".

Далай-лама призвал жителей штата Джамму и Кашмир жить как одна община в гармонии и мире.