Поклонская пригласила Учителя пообщаться на стоянии против "Матильды"

Наталья Поклонская во время крестного хода в Екатеринбурге. 17 июля 2017

Наталья Поклонская во время крестного хода в Екатеринбурге. 17 июля 2017

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская пригласила режиссера "Матильды" Алексея Учителя прийти на московское молитвенное стояние против его киноленты и пообщаться с оппонентами.

"Приглашаю режиссера Алексея Учителя лично увидеть и пообщаться с людьми, обратившимися ко мне с заявлениями об осквернении святынь и оскорблении религиозных чувств фильмом "Матильда", — написала депутат на своей странице "ВКонтакте".

По ее мнению, "такое общение снимет сомнения в существовании людей, защищающих веру и конституционные права". Поклонская уточнила, что верующие как собираются на молитвенное стояние 1 августа на территории Храма Воскресения Христова в Кадашах, "где будут молиться за вразумление создателей такого "кино".

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма. Она показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. А 1 августа православные активисты устроят всероссийское молитвенное стояние против киноленты. О своем намерении принять участие в акции также заявила и Поклонская.