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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Намаз под колокольней: как мусульмане строят храмы для православных

12:3031.07.2017
(обновлено: 12:33 31.07.2017)
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© РИА Новости / Шустрова МарияСтроительство храма Андрея Рублева в РаменкахСтроительство храма Андрея Рублева в Раменках
© РИА Новости / Шустрова Мария

— Женщин, а женщин! Ты куда? Сюда не ходи, туда ходи! Здесь стройка, — кричит мужчина с крыши строящегося храма, наблюдая за моими попытками перелезть через забор.

А мне как раз на стройку и надо. Кругом шум — кто-то сверлит, кто-то долбит, работа кипит. Пытаясь привлечь к себе внимание строителей, начинаю размахивать пресс-картой, как флагом. и кричать. Наконец меня замечают. Посылают за бригадиром. Бригадир — мужчина средних лет, судя по говору. украинец.

— Где тут у вас мусульмане? – спрашиваю.

— Да у нас здесь все такие – выбирай любого, — отвечает он и делает рабочим знак подойти.

Строители — загорелые молодые люди, приветственно мне улыбаются.

— Вы мусульмане? Ислам исповедуете?

— Ислам, ислам, — твердят они мне в ответ.

Дальше беседа не не идет: "ислам" — это практически все, что мужчины знают по-русски.

— А есть у вас хоть один русскоговорящий мусульманин?— поворачиваюсь я к бригадиру.

Он обводит взглядом стройплощадку. У самого входа один из рабочих на веревках поднимает на крышу какой-то груз.

— Алишер, подойди сюда, — зовет его бригадир. Тот, не отпуская веревки, медленно пробирается к нам. Чтобы груз не упал, он практически виснет на веревке и вопросительно смотрит на меня.

© РИА Новости / Шустрова МарияМусульмане, работающие на стройке храма Андрея Рублева в Раменках
© РИА Новости / Шустрова Мария
Мусульмане, работающие на стройке храма Андрея Рублева в Раменках

Ничего противозаконного

Оказывается, знанием русского языка 23-летний Алишер во многом обязан супруге.

— Она у меня христианка, детей у нас пока нет, но скоро обязательно будут. Сам я из Таджикистана, но теперь здесь живу, вот уже четыре года на этой стройке работаю.

— Как же так, сам – мусульманин, а для православных храм строишь?— спрашиваю я.

— Да, я мусульманин. И нет ничего такого в том, что я для другой религии храм строю. Это не запрещено. Самое главное — это то, что в душе. Если ты — настоящий мусульманин, то уважаешь другую религию. Я тут деньги зарабатываю, семью кормлю, — объясняет строитель.

Строящийся храм в московском районе Раменки посвящен преподобному Андрею Рублеву. Площадь здания — почти три тысячи квадратных метров. В нем без труда смогут поместиться до двух тысяч прихожан. Строят его с 2008 года на пожертвования верующих, обещают  через год закончить.

Рядом со стройкой находится деревянная Покровская часовня. С утра верующих в ней немного – все-таки рабочий день. Но по большим церковным праздникам сюда сотни прихожан стекаются со всей округи. А на  Пасху последние два года куличи освящали прямо в строящемся храме — слишком много было людей.

© РИА Новости / Шустрова МарияДеревянная Покровская часовня в Раменках
© РИА Новости / Шустрова Мария
Деревянная Покровская часовня в Раменках

Почему храмы не строят православные

Так уж у нас сложилось, что на стройках в основном работают выходцы из стран СНГ, где основной религией является ислам. Но одно дело, когда мусульмане строят школы, детские сады, офисы, жилые дома. А если возводится православный храм, возникает вопрос — почему православные в этом не участвуют?

"Какая разница, какое вероисповедание у того или иного строителя! Он выполняет свою работу, получает зарплату, трудится честно на благо всему обществу. Слава Богу, что такие люди есть", — считает ведущий интернет-проекта "Вопросы батюшке" в сети "Елицы" иеромонах Макарий (Маркиш).

По его мнению, ответ на вопрос, почему свои церкви не строят сами православные, очевиден. "Потому что приезжие работают за меньшую заработную плату. А местные жители, будут лучше лежать на боку и смотреть телевизор. А приезжий честно трудится, не пьянствует, не прогуливает. И все довольны", — объясняет священнослужитель.

Он считает, что строительство храма — это некая объединяющая сила, "которая привлекает в Россию достойных людей, ответственных и серьезных". Известен даже случай, когда предприниматель–мусульманин пожертвовал на строительство православного храма Дмитрия Донского на улице Полярной.

"Я был бы рад, если бы кто-то из православных состоятельных людей внес пожертвования на строительство мечети… Дело это — общее", — заключает иеромонах Макарий.

© РИА Новости / Шустрова Мария Строящийся храм Андрея Рублева в Раменках
© РИА Новости / Шустрова Мария
Строящийся храм Андрея Рублева в Раменках

Новая мечеть в Москве

Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов тоже не видит ничего противоестественного в том, что столичные православные храмы возводятся усилиями мусульман.

"В России исторически так сложилось, что православные помогают в строительстве мечетей, а мусульмане помогают в строительстве храмов и синагог. У нас никогда, слава Богу, не было жесткого деления между религиями и культурами. Мы сохраняем единство в многообразии, всегда помогаем друг другу. Думаю, это большая ценность для нашей страны. Главное — бережно ее сохранить и передать будущим поколениям", — считает муфтий.

По его словам, на территории России многие немусульмане выделяют деньги на строительство мечетей и наоборот. "В Москве в скором времени, вероятно, построят новую мечеть, так как мусульмане столицы испытывают острую нехватку в молельных помещениях. Я нисколько не сомневаюсь, что в этом начинании нас поддержат как мусульмане, так и православные, иудеи и буддисты", — уверен Крганов.

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Религия и мировоззрение
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