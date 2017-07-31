"Стенгазету" XII века нашли на штукатурке храма новгородских князей

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ученые Института археологии Российской академии наук при раскопках в церкви Благовещения на Городище в Новгороде обнаружили множество надписей-граффити первой половины XII века, в том числе своеобразную настенную "летопись" — самую длинную в России глаголическую надпись, а также множество фрагментов фресок, сообщила пресс-служба института.

Церковь Благовещения на Городище расположена в окрестностях Новгорода и называется также Рюриково Городище, поскольку именно сюда, по легенде, в 862 году пришел княжить князь Рюрик. Городище долгое время играло роль резиденции новгородских князей. В 1342–1343 годах по приказанию московского великого князя Симеона Гордого старый храм был разрушен, а на его месте был выстроен новый.

"Всего на кусках штукатурки со стен этого храма мы нашли 49 граффити. По своей ценности для историков и лингвистов они не уступают берестяным грамотам, поскольку мы здесь видим непосредственный отклик новгородцев XII века на происходящие вокруг них события", — отметил руководитель Новгородского архитектурно-археологического отряда Института археологии, член-корреспондент РАН Владимир Седов, слова которого цитируются в сообщении.

Археологи обнаружили, что при строительстве нового храма в XIV веке основания древнейшей церкви были засыпаны песком и строительным слоем, содержащим фрагменты первоначальной живописи начала XII века. Именно в этом "строительном мусоре" нашли тысячи фрагментов фресковой росписи этого времени, в том числе с изображениями ликов. В нынешнем году были обнаружены четыре десятка фрагментов надписей-граффити первой половины XII века.

"В отличие от современных граффити их делали не вандалы, это была социально принятая практика – на стенах храмов, ниже уровня росписей, процарапывались сообщения о текущих событиях, молитвы, даже деловые записи. Это была своеобразная средневековая стенгазета. Возможно, что летописцы сверялись с этими граффити как с таким своеобразным архивом", — отметил Седов.

Самыми интересными из найденных ученые считают надписи о смерти и погребении князя Всеволода Мстиславича, который княжил в Новгороде с 1117 по 1136 год, а потом был изгнан из города и умер в 1138 году в Пскове. Этим событиям посвящены три надписи в алтаре, одна – "парадная" и пространная, написанная очень красивым почерком, вторая очень краткая и третья – о том, что он был погребен на следующий день после смерти.

Ученые также обнаружили несколько надписей глаголицей — первым славянским алфавитом, который к началу XII века уже использовался крайне редко. Одна из надписей, содержащая молитву, возможно, является самой большой известной на нынешний момент глаголической надписью в России.

"В Древней Руси очень мало пользовались глаголицей, в древних рукописях изредка встречаются отдельные глаголические буквы. Среди новгородских граффити было найдено около десятка надписей глаголицей, возможно их авторы – какие-то грамотеи, книжники того времени, "снобы". Это как если бы современный человек взялся бы писать сегодня, пользуясь старой орфографией – с ятями и ерами", — пояснил Седов.

Помимо надписей и фрагментов росписей археологи обнаружили при раскопках свинцовую печать князя Мстислава Давидовича Смоленского, который короткое время княжил в Новгороде, а также множество других артефактов, например, лодейные заклепки.