Музыка митрополита Илариона объединила европейцев и русских в Италии

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Концерт духовной музыки, на котором прозвучали сразу два сочинения — кантата Stabat Mater ("Мать скорбящая стояла") Джованни Перголези и одноименное произведение для солистов, хора и оркестра митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), состоялся в рамках музыкального фестиваля в Равелло на итальянской вилле Руфоло.

В концерте приняли участие Филармонический Салернский оркестр "Джузеппе Верди" и Академический Большой хор "Мастера хорового пения" (художественный руководитель — народный артист России Лев Конторович). На сцене выступили выдающиеся солистки современности — Светлана Касьян (сопрано), голос которой благословил сам папа римский, и Агунда Кулаева (меццо-сопрано). Дирижер — председатель Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

"Владыка впервые дирижировал в Европе. Сейчас между Россией и Западом возникло напряжение. Поэтому и появилась идея провести концерт и показать схожесть культур России и Европы. На схожести произведений и было построено представление", — сказал РИА Новости исполнительный директор Благотворительного фонда имени святителя Григория Богослова Леонид Севастьянов.

По его словам, Stabat Mater Перголези и митрополита Илариона схожи по ритмике и стилю. "Зрителям было интересно увидеть, что в России есть современная культура и музыка, которые ничем не хуже лучших западных образцов", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что публика несколько раз вызывала артистов на бис и не хотела расходиться.

Stabat Mater ("Мать скорбящая стояла") — средневековая католическая секвенция, входившая в Римский Миссал и исполнявшаяся между "Аллилуйя" и чтением Евангелия. Она состоит из двух логических частей: описания страданий Девы Марии у Креста и мольбы грешника о Ее заступничестве. Автором латинских терцин, повествующих о страданиях Богоматери у подножия Креста на Голгофе, считается Якопоне да Тоди.

Новый взгляд на это произведение в XVIII веке предложил итальянский композитор и музыкант Джованни Батиста Перголези, в свое время более прославившийся своей светской музыкой, чем духовной. Его кантата Stabat Mater не могла быть признана при жизни композитора, так как работа над ней длилась до самых последних дней. И даже после смерти композитора кантата нашла признание не сразу.

А свое произведение Stabat Mater митрополит Волоколамский Иларион сочинил для солистов, хора и оркестра в 2009 году.

Музыкальный язык композитора отличает опора на тональную технику, большое внимание уделяется полифонии. Митрополит Иларион — создатель оригинального жанра русской духовной инструментально-хоровой оратории на богослужебные тексты с использованием интонаций русского церковного пения, элементов музыкального стиля барокко и стиля русских композиторов XX века.