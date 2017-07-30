Патриарх благословил российских моряков в День ВМФ

День ВМФ в 2017 году (39)

Президент РФ Владимир Путин с настоятелем храма, архимандритом Алексием у мощей во время посещения в День ВМФ Никольского Морского собора в Кронштадте. 30 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин с настоятелем храма, архимандритом Алексием у мощей во время посещения в День ВМФ Никольского Морского собора в Кронштадте. 30 июля 2017

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, когда отмечается День военно-морского флота России, благословил моряков и призвал их соединять веру с военными знаниями, чтобы отечественный флот стал непобедимым.

"Если мы свою веру, искреннюю надежду на Бога, подобно святому адмиралу Ушакову, будем соединять со своими знаниями, опытом, мужеством, любовью к Родине, то не только флот наш будет непобедим… но и вся Россия", — сказал патриарх после праздничной Божественной литургии в Никольском Морском соборе города Кронштадт.

Парад

В этом году была восстановлена давняя традиция проведения Главного военно-морского парада, восходящая к основателю российского флота Петру I. После первой морской победы в 1714 году Петр I принял решение о торжественном прохождении кораблей в центре Петербурга, а в 1723 году император повелел сделать парад ежегодной традицией. На протяжении разных периодов российской истории обычай проведения парада несколько раз то пресекался, то возрождался.

Впервые за всю историю военно-морских парадов в Санкт-Петербурге в торжественных мероприятиях в воскресенье приняли участие более пяти тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Всего в параде участвовали около 50 кораблей и подводных лодок, над городом пролетели более 40 самолетов и вертолетов морской авиации. Зрители смогли увидеть тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", самую большую в мире атомную подводную лодку "Дмитрий Донской", новейшие корабли ВМФ: десантный "Иван Грен", фрегат "Адмирал Макаров", субмарины "Великий Новгород" и "Владикавказ". В празднике также приняли участие корабли из Китая: эсминец "Хэфэй", фрегат "Юньчэн" и судно обеспечения "Ломаху", которые на днях провели на Балтике совместные с российскими моряками учения "Морское взаимодействие".

Над Петербургом в день парада пролетели корабельные истребители Су-33К и МиГ-29К, бомбардировщики береговой авиации Су-24М и сменяющие их многофункциональные Су-30СМ, перехватчики МиГ-31БМ, противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142М и другие машины. В воздушной части парада также были представлены новейшие вертолеты Ка-52К "Катран" (палубная версия ударных "Аллигаторов") и традиционные флотские Ка-27 и Ка-29, транспортно-боевые Ми-8 и Ми-24ВП.

Последняя группа самолетов выпустила разноцветные струи дыма, выкрашенные в цвета российского флага.

Божественная литургия в Никольском Морском соборе, с которой начались торжества, посвященные Дню ВМФ – тоже восстановленная традиция.

Два небесных покровителя

На этой неделе в Морской собор были принесены мощи святого Федора Ушакова из монастыря в Мордовии, а также десница (правая рука) апостола Андрея Первозванного из Богоявленского собора Москвы.

Адмирал Ушаков был прославлен в лике святых совсем недавно – 16 лет назад. Морской военачальник знаменит своей набожностью и тем, что не потерял в боях ни одного корабля, а также тем, что ни один его подчинённый не попал в плен.

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"Пример адмирала Федора Ушакова должен сегодня развеять все сомнения у сомневающихся – у скептиков, у людей, зараженных религиозным примитивизмом, то есть относительным отношением к вере, или у людей, вообще о ней не думающих… Через адмирала Господь явил Свою силу нашему воинству… Не бывает так, чтобы в военных сражениях не было поражений, не было потерь. А у адмирала Федора Ушакова не было потерь. И никаким полководческим талантом объяснить это невозможно", — подчеркнул предстоятель Русской православной церкви.

По его словам, адмирал Ушаков чудом не потерял ни одного корабля, так как молился перед каждым сражением.

"Непобедимость русского флота, водимого адмиралом Ушаковым, человеком, который все свое упование, свою надежду на Бога возлагал и в этой глубокой вере воспитывал русский флот — это и является особым вкладом в созидание Военно-морского флота России и в укрепление державы… Он жил, как монах, и все, что имел, отдавал флоту, Родине и Церкви", — добавил первоиерарх.

Апостол Андрей Первозванный также считается покровителем моряков. Согласно преданию, однажды он воскресил сорок мужей, направлявшихся к нему, чтобы получить учение о вере, но утонувших из-за шторма, вызванного дьяволом. А в другом случае апостолу удалось молитвой успокоить бушующее море.

© РИА Новости / Алексей Никольский Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время посещения в День ВМФ ставропигиального Никольского Морского собора в Кронштадте. 30 июля 2017 © РИА Новости / Алексей Никольский Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время посещения в День ВМФ ставропигиального Никольского Морского собора в Кронштадте. 30 июля 2017

В 1698 году Петр I учредил первый в России орден Святого апостола Андрея Первозванного – для награждения за воинские подвиги и государственную службу. Орден состоял из золотого креста, голубой ленты, серебряной восьмиконечной звезды и золотой цепи. В центре звезды, в розетке, покрытой красной эмалью и золотыми полосками в виде сияния — двуглавый орёл, увенчанный тремя коронами, на груди орла — косой синий крест.

Позднее император учредил флаг русского флота — Андреевский, поместив на морской флаг изображение креста апостола Андрея (две голубые полосы, пересекающихся по диагонали, на белом фоне). В 1998 году орден был возрождён в России.

После богослужения патриарх благословил личный состав российского флота перед мощами небесных покровителей моряков. Мощи апостола Андрея будут пребывать в главном храме военно-морского флота России с 29 июля по 2 августа. Святыне смогут поклониться моряки, члены их семей, жители Кронштадта, Санкт-Петербурга и гости Северной столицы.

© РИА Новости / Алексей Никольский Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время посещения в День Военно-морского флота Никольского Морского собора в Кронштадте. 30 июля 2017 © РИА Новости / Алексей Никольский Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время посещения в День Военно-морского флота Никольского Морского собора в Кронштадте. 30 июля 2017

История Дня ВМФ

День ВМФ первоначально был установлен постановлением Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) от 22 июня 1939 года как день Военно-морского флота СССР и ежегодно праздновался 24 июля. С 1980 года его стали отмечать в последнее воскресенье июля.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года этот праздник отмечается в последнее воскресенье июля.

В 2017 году ВМФ России исполняется 321 год. Датой его создания принято считать 30 октября 1696 года, когда по решению Петра Великого началось строительство регулярного российского флота.