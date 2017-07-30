Папа Франциск призвал противодействовать торговле людьми

ВАТИКАН, 30 июл — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск назвал торговлю людьми жестоким преступлением и призвал оказывать противодействие этому явлению, охарактеризовав его как "современное рабство".

"Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми, провозглашенный ООН. Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей становятся невинными жертвами трудовой и сексуальной эксплуатации и торговли органами, и, похоже, что мы уже настолько привыкли к этому, что считаем это нормальным. А это ужасно, это жестоко, это преступно! Хочу напомнить о всеобщей обязанности соответствующим образом противодействовать этой неестественной язве, этой форме современного рабства", — заявил понтифик, обращаясь к верующим с традиционной воскресной проповедью на площади Святого Петра в Ватикане.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми отмечается ежегодно 30 июля. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году с целью "повышать осведомленность о положении жертв торговли людьми, поощрять и защищать их права".

По оценкам Международной организации труда, жертвами принудительного труда в мире являются около 21 миллиона человек. Мужчины, женщины и дети попадают в руки торговцев людьми как у себя на родине, так и за рубежом. Согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности, доля женщин и детей среди жертв торговли людьми составляет более 70%.