Единство и свобода народа реализуется через веру, заявил глава РПЦ

КРОНШТАДТ, 30 июл – РИА Новости. Общество может гармонично сочетать единство и свободу через веру, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Божественной литургии в Никольском Морском соборе города Кронштадт по случаю Дня военно-морского флота (ВМФ).

"Сочетание единства и свободы, в первую очередь, реализуется через нашу веру. Можно запутаться в философских понятиях, различного рода политико-философских учениях, но если мы точно знаем, что от нас требует Бог, никакая пропаганда, никакие иные взгляды, не сумеют поколебать подлинного единства нашего народа", — сказал он.

Ранее в Морской собор были привнесены мощи святого адмирала Федора Ушакова из монастыря в Мордовии, а также десница апостола Андрея Первозванного из Богоявленского собора Москвы. Патриарх после богослужения благословил личный состав российского флота перед мощами небесных покровителей моряков, отметив, что жизнь адмирала Ушакова являет собой пример монашеской скромности.

"Непобедимость русского флота, водимого адмиралом Ушаковым, человеком, который все свое упование, свою надежду на Бога возлагал и в этой глубокой вере воспитывал русский флот, это и является особым вкладом в созидание Военно-морского флота России и в укрепление державы. Он жил, как монах, и все, что имел, отдавал флоту, Родине и церкви", — отметил предстоятель Русской православной церкви.

Патриарх добавил, что неслучайно несколько лет назад в России возникло движение за прославление адмирала Ушакова в числе святых. "Святой Федор был включен в лик угодников Божьих как местночтимый Саранской и Мордовской епархии", — добавил он.

В конце литургии все прихожане получили на память небольшие иконки с ликом Федора Ушакова.

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля. В 2017 году этот праздник приходится на 30 июля. 30 октября (20 октября по старому стилю) 1696 года боярская дума по представлению царя Петра I приняла постановление "Морским судам быть…", что стало первым законом о флоте и официальным признанием его основания.