"Не предмет первой необходимости": РПЦ требует ограничить продажу алкоголя

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Государство должно ограничить продажу крепких спиртных напитков низкого качества, реализуемых по доступной цене, так как они оказывают разрушительное воздействие на организм и не являются предметом первой необходимости, заявил в субботу глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на канале "Россия-24".

Ранее заместитель министра здравоохранения России Дмитрий Костенников поддержал идею запретить продажу алкоголя в мелкой таре на кассах супермаркетов. 21 июля Госдума в третьем чтении приняла законопроект, ограничивающий продажу спиртосодержащей пищевой продукции, в том числе посредством торговых автоматов, а Владимир Путин несколькими днями позже подписал федеральный закон об усилении ответственности за нелегальный оборот этилового спирта, алкогольных и спиртосодержащей жидкостей.

"Ограничительные меры важны. Думаю, что на алкогольную продукцию цены нужно повышать, потому что это не предмет первой необходимости. Человек вполне может прожить без алкоголя, по крайней мере, без крепкого алкоголя, который оказывает разрушительное воздействие на людей", — сказал митрополит Иларион.

По его словам, крепкие спиртные напитки низкого качества, продаваемые по низкой цене и употребляемые в больших количествах, очень опасны для здоровья. "Помимо того, что сам алкоголь вредит организму, ему также вредят химические добавки, которые в таких напитках присутствуют – и мы не знаем, что это за добавки. Часто о них написано мелким шрифтом, еще чаще не написано ничего, и человек не знает, что он покупает", — отметил председатель ОВЦС.