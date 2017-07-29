Самый юный участник фестиваля "Просветитель" спел в соборе Валаама

ВАЛААМ, 29 июл — РИА Новости. Выступление 14-летнего участника фестиваля "Просветитель" Николаса Карагиоргиса началось с песнопения Божией Матери, исполненной им на литургии в главном соборе Валаамского монастыря.

"Стать участником "Просветителя" очень почетно. Перед открытием фестиваля мне предложили спеть в Спасо-Преображенском соборе несколько произведений, я с радостью согласился", — рассказал нам Николас.

По словам юного певца, он уже два года изучает русский язык, "чтобы стать ближе к культуре великого народа и исполнять песнопения на его языке".

Карагеоргис стал самым юным участником lll Международного валаамского фестиваля "Просветитель". Несмотря на то, что ему всего 14 лет, его уже знают далеко за пределами родины.

"Это мой третий приезд на святую землю Валаама. В прошлый раз на одной из служб мне разрешили спеть "Достойно есть". Песнопение услышал игумен монастыря, епископ Троицкий Панкратий, и пригласил меня на фестиваль", — рассказал Карагеоргис.

В концертной программе фестиваля он исполнит "Владыку и Архиерея нашего" на славянском языке и первым выступит в гала-концерте с песнопениями "Царю небесный","Христос Воскресе" и "Многолетие".

Напомним, lll Международный фестиваль православного пения "Просветитель" проходит 29 — 30 июля на певческом поле Валаама. Фестиваль проводится по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и призван послужить сохранению исторического и культурного наследия России, возрождению традиций православного пения.