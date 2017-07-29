На Валаамском фестивале "Просветитель" впервые пройдет онлайн-трансляция

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Третий международный фестиваль православного пения "Просветитель" пройдет 29-30 июля на территории Валаамского монастыря, впервые будет доступна онлайн-трансляция выступлений, сообщили РИА Новости организаторы фестиваля.

В этом году мероприятия пройдут на территории певческого поля, расположенного рядом со Спасо-Преображенским собором, а также в скитах монастыря, где исполнители фестиваля примут участие в богослужениях. Одна из Литургий, проведение которой планируется 29 июля, будет посвящена святому равноапостольному князю Владимиру, в честь которого фестиваль и получил свое название.

"Благодаря установленным на певческом поле веб-камерам любой желающий сможет следить за выступлениями. Трансляция будет вестись онлайн и доступна по всему миру. Также будут установлены информационные павильоны и стационарные каналы для работы телевидения",- отметили организаторы.

Фестиваль проводится по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и призван послужить сохранению исторического и культурного наследия России, возрождению традиций православного пения. Третий год подряд на Валаам съезжаются монастырские и духовные хоры из разных уголков мира, "чтобы сохранить и преумножить богатейшее наследие православного пения и представить культуру своих народов".

На певческом поле выступит хор Валаамского монастыря, Челябинский камерный хор имени В.В. Михальченко, ансамбль "Сирин", гости из Грузии — ансамбль "Басиани", представители хорового пения из Сербии — Дивна Любоевич и хор "Мелоди", праздничный хор Минского Свято-Елисаветинского монастыря из Белоруссии и другие исполнители.

Специальными гостями фестиваля станут иеродиакон Герман (Рябцев), Елена Фролова и 10-летний исполнитель из Кипра Николас Карагиоргис.

Певческое поле, расположенное под открытым небом, на дни фестиваля станет зрительским залом. Там установят 700 стульев. Кроме того, для размещения зрителей будут использованы газоны и лужайки. Вход для зрителей — бесплатный.

По предварительным подсчетам организаторов, в дни проведения фестиваля "Просветитель" поток туристов в один из старейших монастырей России серьезно вырастет.