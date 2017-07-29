"Выгоднее только наркотики": как устроена экономика церковной свечки

Антон Скрипунов

"Продай мне эту свечку!, — пользователи соцсетей младше 18 лет, искренне верящие, что священники непременно должны "гонять на мерседесах", по-своему переиначили фразу главного героя фильма "Волк с Уолл-стрит.

Действительно, многие, заходя в храм, первым делом идут к свечному ящику, а затем уже к иконам. Свечки являются, пожалуй, самым ходовым церковным "товаром". О том, сколько на самом деле они стоят и как сильно нефть помогла верующим — в материале РИА Новости.

Себестоимость

"Себестоимость одной свечки является коммерческой тайной производителя. Она складывается из стоимости сырья, амортизации оборудования, аренды, зарплаты рабочих, налогов, накладных расходов и т.д.", — объясняет Александр, владелец небольшого свечного предприятия в Подмосковье.

Кроме того, производство свечей является преимущественно безотходным: огарки перерабатываются — судя по объявлениям в сети, частные производители покупают их примерно по 20 рублей за килограмм. Другой вариант: 10 огарков меняют на 1 свечку.

"Себестоимость свечи на порядок меньше копейки. А средняя стоимость в храме — от 5 до 10 рублей", — анонимно делится настоятель одного из подмосковных храмов.

"Свеча по маржинальности уступает только героину", — шутит он.

Нефтяные деньги

Сам процесс изготовления свечей коротко, но точно описан в "12 стульях" Ильфа и Петрова. Там, отец Федор терзался "видением больших заводских барабанов, наматывающих толстые восковые канаты". Фитиль окунается в большую восковую ванну, воск прилипает к нему и практически мгновенно застывает. На барабан наматывается восковая "колбаса", которую потом нарезают на отдельные свечки.

Еще один способ: на металлическую раму наматывают веревку, затем готовую "решетку" опускают в чан с воском, который прилипает к нити.

Воск закупают у пасечников. Цена природного материала начинается примерно от 250 рублей за килограмм.

Кроме того, свечки делают из парафина. Последний представляет сбой смесь твердых углеводородов. В начале XX века его начали выделять из нефти, отсюда и название — "нефтяной воск". Само собой, производство парафиновых свечей обходится гораздо дешевле, чем восковых. Есть также парафиновые свечи с добавлением воска.

Если спросить в храме в чем разница между свечами, то обычно отвечают: "Восковые дольше горят".

Свечная монополия

В XIX веке знаменитый кодификатор законодательства Михаил Сперанский оставил значимый след и в истории Русской православной церкви. Именно он способствовал восстановлению дарованного ей Петром I исключительного права торговать свечами. В итоге, церковь получала от этого сверхприбыль, ведь до появления электричества свечи были одним из самых востребованных товаров. Вырученные деньги шли не только на жалование священникам, но и на развитие системы образования.

Сегодня, как рассказывают владельцы небольших свечных производств, духовенство обязано закупать свечки у церковного предприятия "Софрино". Но это вовсе не значит, что доля "софринских" свечек во всех храмах составляет 100 %.

"Это чисто дисциплинарный вопрос. Дело в том, что "Софрино" является всецерковным производственным комбинатом. Если правящий в епархии архиерей выносит такое требование (закупать свечи в "Софрино" — ред.), то он это делает для того, чтобы финансовая поддержка шла Церкви, а не каким-то посторонним производителям. В Церкви нет свободного рынка, она управляется своими внутренними законами", — разъясняет ведущий интернет-проекта "Вопросы батюшке" в сети "Елицы" иеромонах Макарий (Маркиш).

И если в торговле цена — это согласие между продавцом и покупателем, то, отмечает он, в данном случае речь идет о материальном пожертвовании. Само собой, оно не должно быть меньше, чем себестоимость предмета. Это правило не распространяется на требы и молитвы — здесь "просто просьба о милостыни".

"Почем свечка, брат?"

"Мы находимся в не очень удачном положении перед лицом государства, потому что, с одной стороны, религиозные организации налогом не облагаются. С другой стороны, торговля требует выплаты налогов. Поэтому в нашем законодательстве есть какие-то несоответствия. И людям, занимающимися церковно-финансовыми делами, приходится идти на некоторые сложности", — сетует отец Макарий.

Цены на свечи, как и на всю церковную утварь, устанавливает настоятель каждого конкретного храма. Если брать Москву, то в целом разница в цене на небольшие – и самые востребованные — свечки несущественна: самая дешевая во многих храмах стоит 10 рублей, а в некоторых – и 5.

А вот стоимость больших свечек сильно варьируется. Например, в храме Христа Спасителя такая свеча стоит 300 рублей, а в менее известных местах вдвое дешевле. Во многих храмах можно встретить такую практику: маленькие свечки лежат перед ящиком для пожертвований, фиксированной стоимости у них нет.

"Свечи, по крайней мере, простые, в абсолютном большинстве храмов выдаются за пожертвования, как этого и требует святейший патриарх. Смысл свечей заключается не в количестве. Поэтому если их закупать в хозяйственном магазине или магазине "Софрино", а потом расставлять по всем подсвечникам, то это может привести только к закапчиванию помещения", — подчеркивает замглавы Учебного комитета РПЦ, настоятель храма Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве протоиерей Максим Козлов.

Не пиара ради

"Свеча является более наглядным образом абсолютной жертвы. Она горит и от нее ничего не остается. Она даруется от себя как благодарность или как материальное выражение нашего молитвенного прошения к Богу, не имея в виду, что оно чем-то овеществится", — говорит протоиерей Максим.

Например, если человек дарит храму колокола, на них будет написано имя жертвователя, которое "останется в веках". А от обычной свечки не останется ничего.

"Это, собственно, те самые правильные отношения между Богом и человеком, в которые не должна вторгаться никакая иная заинтересованность — пиар, тщеславие или просто человеческая благодарность. Только я и Бог: свеча сгорает, и от нее ничего не осталось", — подчеркивает священнослужитель.

Кроме того, свечи, как и вся церковная утварь, обязательно освящаются. Поэтому многие священники рекомендуют покупать их именно в храме.