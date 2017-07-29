США
29.0729 июля08:37МСК
USD59.54+0.13
EUR69.68+0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Выгоднее только наркотики": как устроена экономика церковной свечки

08:0029.07.2017
03481
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПраздник Духов день в Суконной слободеПраздник Духов день в Суконной слободе
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Антон Скрипунов

"Продай мне эту свечку!, — пользователи соцсетей младше 18 лет, искренне верящие, что священники непременно должны "гонять на мерседесах", по-своему переиначили фразу главного героя фильма "Волк с Уолл-стрит.

Действительно, многие, заходя в храм, первым делом идут к свечному ящику, а затем уже к иконам. Свечки являются, пожалуй, самым ходовым церковным "товаром". О том, сколько на самом деле они стоят и как сильно нефть помогла верующим — в материале РИА Новости.

Себестоимость

"Себестоимость одной свечки является коммерческой тайной производителя. Она складывается из стоимости сырья, амортизации оборудования, аренды, зарплаты рабочих, налогов, накладных расходов и т.д.", — объясняет Александр, владелец небольшого свечного предприятия в Подмосковье.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкРождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя

Кроме того, производство свечей является преимущественно безотходным: огарки перерабатываются — судя по объявлениям в сети, частные производители покупают их примерно по 20 рублей за килограмм. Другой вариант: 10 огарков меняют на 1 свечку.

"Себестоимость свечи на порядок меньше копейки. А средняя стоимость в храме — от 5 до 10 рублей", — анонимно делится настоятель одного из подмосковных храмов.

"Свеча по маржинальности уступает только героину", — шутит он.

Нефтяные деньги

Сам процесс изготовления свечей коротко, но точно описан в "12 стульях" Ильфа и Петрова. Там, отец Федор терзался "видением больших заводских барабанов, наматывающих толстые восковые канаты". Фитиль окунается в большую восковую ванну, воск прилипает к нему и практически мгновенно застывает. На барабан наматывается восковая "колбаса", которую потом нарезают на отдельные свечки.

Еще один способ: на металлическую раму наматывают веревку, затем готовую "решетку" опускают в чан с воском, который прилипает к нити.

Воск закупают у пасечников. Цена природного материала начинается примерно от 250 рублей за килограмм.

Кроме того, свечки делают из парафина. Последний представляет сбой смесь твердых углеводородов. В начале XX века его начали выделять из нефти, отсюда и название — "нефтяной воск". Само собой, производство парафиновых свечей обходится гораздо дешевле, чем восковых. Есть также парафиновые свечи с добавлением воска.

Если спросить в храме в чем разница между свечами, то обычно отвечают: "Восковые дольше горят".

Свечная монополия

В XIX веке знаменитый кодификатор законодательства Михаил Сперанский оставил значимый след и в истории Русской православной церкви. Именно он способствовал восстановлению дарованного ей Петром I исключительного права торговать свечами. В итоге, церковь получала от этого сверхприбыль, ведь до появления электричества свечи были одним из самых востребованных товаров. Вырученные деньги шли не только на жалование священникам, но и на развитие системы образования.

© РИА Новости / Александр ПоготовПерейти в фотобанкПодготовка к празднованию Троицы в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Александр Поготов
Перейти в фотобанк
Подготовка к празднованию Троицы в Ростове-на-Дону

Сегодня, как рассказывают владельцы небольших свечных производств, духовенство обязано закупать свечки у церковного предприятия "Софрино". Но это вовсе не значит, что доля "софринских" свечек во всех храмах составляет 100 %.

"Это чисто дисциплинарный вопрос. Дело в том, что "Софрино" является всецерковным производственным комбинатом. Если правящий в епархии архиерей выносит такое требование (закупать свечи в "Софрино" — ред.), то он это делает для того, чтобы финансовая поддержка шла Церкви, а не каким-то посторонним производителям. В Церкви нет свободного рынка, она управляется своими внутренними законами", — разъясняет ведущий интернет-проекта "Вопросы батюшке" в сети "Елицы" иеромонах Макарий (Маркиш).

И если в торговле цена — это согласие между продавцом и покупателем, то, отмечает он, в данном случае речь идет о материальном пожертвовании. Само собой, оно не должно быть меньше, чем себестоимость предмета. Это правило не распространяется на требы и молитвы — здесь "просто просьба о милостыни".

"Почем свечка, брат?"

"Мы находимся в не очень удачном положении перед лицом государства, потому что, с одной стороны, религиозные организации налогом не облагаются. С другой стороны, торговля требует выплаты налогов. Поэтому в нашем законодательстве есть какие-то несоответствия. И людям, занимающимися церковно-финансовыми делами, приходится идти на некоторые сложности", — сетует отец Макарий.

Выпускной акт семинаристов Московской духовной академии. Архивное фото.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
"На мерседес хватает?": почему все больше абитуриентов идут в священники
Цены на свечи, как и на всю церковную утварь, устанавливает настоятель каждого конкретного храма. Если брать Москву, то в целом разница в цене на небольшие – и самые востребованные — свечки несущественна: самая дешевая  во многих храмах стоит 10 рублей, а в некоторых – и 5. 

А вот стоимость больших свечек сильно варьируется. Например, в храме Христа Спасителя такая свеча стоит 300 рублей, а в менее известных местах вдвое дешевле. Во многих храмах можно встретить такую практику: маленькие свечки лежат перед ящиком для пожертвований, фиксированной стоимости у них нет.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве

"Свечи, по крайней мере, простые, в абсолютном большинстве храмов выдаются за пожертвования, как этого и требует святейший патриарх. Смысл свечей заключается не в количестве. Поэтому если их закупать в хозяйственном магазине или магазине "Софрино", а потом расставлять по всем подсвечникам, то это может привести только к закапчиванию помещения", — подчеркивает замглавы Учебного комитета РПЦ, настоятель храма Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве протоиерей Максим Козлов.

Не пиара ради

Мужчина ставит свечу в церкви. Архивное Фото.
© Fotolia / Mari_art
На Украине прихожанин выломал дверь в храм, чтобы поставить свечку
"Свеча является более наглядным образом абсолютной жертвы. Она горит и от нее ничего не остается. Она даруется от себя как благодарность или как материальное выражение нашего молитвенного прошения к Богу, не имея в виду, что оно чем-то овеществится", — говорит протоиерей Максим.

Например, если человек дарит храму колокола, на них будет написано имя жертвователя, которое "останется в веках". А от обычной свечки не останется ничего.

"Это, собственно, те самые правильные отношения между Богом и человеком, в которые не должна вторгаться никакая иная заинтересованность — пиар, тщеславие или просто человеческая благодарность. Только я и Бог: свеча сгорает, и от нее ничего не осталось", — подчеркивает священнослужитель.

Кроме того, свечи, как и вся церковная утварь, обязательно освящаются. Поэтому многие священники рекомендуют покупать их именно в храме.

© Фото : Павел Хоренян Саблинские пещеры и водопады
© Фото : Павел Хоренян
Саблинские пещеры и водопады
Комментировать
+
Религия и мировоззрение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена