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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Из России с любовью: Петербург проводил святителя Николая

18:0728.07.2017
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© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкОчередь к мощам святителя Николая Чудотворца у Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры.Очередь к мощам святителя Николая Чудотворца у Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры.
© РИА Новости / Михаил Киреев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости, Александр Кудрявцев. Петербург попрощался с ковчегом с мощами святителя Николая, привезенным из Италии, который в пятницу покидает Северную столицу и Россию.

Мощи Николая Чудотворца впервые прибыли в Россию из итальянского Бари 21 мая, с 22 мая к ним открылся доступ в Храме Христа Спасителя в Москве. 13 июля ковчег с реликвией прибыл в Санкт-Петербург. Всего в России святыне поклонились около 2,5 миллиона человек.

Очередь не кончается

Несмотря на то что доступ к святыне прекратили ещё в четверг, утренняя очередь в Свято-Троицкий собор перед началом литургии начинается в том же переулке, что и в день прибытия мощей в Петербург.

В день прибытия ковчега с мощами в Северной столице светило солнце. В пятницу хмуро, обещают дождь, но предстоящие осадки паломников заботят мало.

Ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца в Петербурге
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Патриарх: принесение мощей св. Николая в год столетия революции символично
"Литургию патриарх служит. Нельзя пропустить", — поясняет одна из паломниц Мария. Она уже поклонилась мощам, но до их отправки в Италию решила снова прийти в храм. "Светло на душе рядом с Николаем становится", — признается она.

Рядом в очереди стоит пожилая женщина с дочерью: одинаковые платки, длинные юбки. Младшая хмурится и переминается с ноги на ногу — она, похоже, пришла сюда под давлением набожной матери. "Вера приходит в своё время, — терпеливо наставляет та. — Это как с рождением ребенка: отпущен срок, а раньше никак. И вера созреть должна. Ты, главное, не греши". "Ладно", — обещает дочь и смотрит на часы.

© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкБогослужение в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, куда доставили ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Богослужение в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, куда доставили ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца

Православные и католики

Часть площади у входа на территорию Александро-Невской лавры огорожена полицией. Это вызывает недовольство у тех, кто спешит на работу. У заграждений общаются на повышенных тонах. Волонтеры и полицейские с вежливостью рассказывают о маршруте следования.

Очередь в храм движется быстро, за час до начала литургии собор уже заполнен. Вход на территорию лавры закрывают почти на полдня, до отъезда мощей. Половина гулкого пространства перед алтарем огорожена для готовящейся литургии. Посередине высится ковчег со святыней. Храм до краев полон людским гомоном, но когда ударяет колокол и начинается молитва, наступает тишина.

На богослужении присутствует делегация католического духовенства во главе с председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом, прибывшим для сопровождения мощей святителя Николая Чудотворца из Петербурга в Бари.

Днем ранее он встречался с председателем отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом для обсуждения отношений между Московским Патриархатом и Римско-Католической церковью.

"Братья и сестры, ускорим темп!"

Божественную литургию в храме возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После службы он обратился к пришедшим в храм и благословил приложиться к святыне, вызвав немалую радость посетителей и некоторую растерянность волонтеров. В считаные минуты организована очередь внутри собора, верующие вынуждены двигаться почти бегом – очень мало времени. Волонтеры умоляют их не медлить: "Братья и сестры, ускорим темп! Крестимся заранее!"

© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкВерующие у ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Верующие у ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры

 

У ковчега очередь спешно делят надвое, чтобы не терять времени. Впрочем, по оживленным лицам тех, кто торопится к святыне, видно – неожиданная суета того стоит.

Спустя четыре часа патриарх Кирилл совершает молебен перед мощами Николая Чудотворца. Четыре епископа кладут ковчег с реликвией, и под песнопения крестного хода мощи выносят из Святых ворот под надвратной церковью на площадь Александра Невского. Святыня отправляется в аэропорт "Пулково", откуда ковчег с мощами доставят на самолете в Италию.

От "Тойоты" до зонта

Память о пребывании святыни в Петербурге остается не только в сердцах верующих, но и в оперативном штабе в лавре – в виде множества потерянных вещей паломников. Люди умудрялись забывать ключи от автомобиля "Тойота", ювелирные украшения, пакеты с едой и термосами, рюкзаки, платки, детские игрушки, книги. Но предсказуемые "рекордсмены потерь" — зонты. Их в оперативном штабе сейчас скопилось с десяток.

Сотрудники рассказывают, что некоторые хозяева возвращаются за оставленными вещами. Правда, немногие. Остальные, наверное, не слишком стремятся искать сокровища на земле.

© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкВерующие стоят в очереди к мощам святителя Николая Чудотворца у Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Верующие стоят в очереди к мощам святителя Николая Чудотворца у Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры
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Религия и мировоззрение
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