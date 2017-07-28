Пятничные молитвы в Иерусалиме прошли без происшествий

Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме

Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл – РИА Новости. Главная мусульманская молитва пятницы завершилась в Иерусалиме без серьезных происшествий, в том числе в мечетях исторического центра города, сообщила израильская полиция.

Объявив ранее о планах "экстремистских элементов насильственным образом нарушить общественный порядок", правоохранительные органы ввели возрастные ограничения на доступ мусульман на Храмовую гору и усилили присутствие в Иерусалиме.

"Тысячи верующих приняли участие в полуденной молитве, которая прошла сегодня на Храмовой горе. По ее завершении они разошлись без существенных происшествий", — говорится в полицейской сводке.

Храмовая гора, почитаемая как третья по значимости святыня ислама, была открыта для мужчин не младше 50 лет и женщин без возрастных ограничений. Молодежь участвовала в молитвах на улицах вне стен Старого года.

В сводке из Иерусалима упомянута единственная стычка с группой молодых арабов. Полицейские говорят, что за "считанные секунды" справились с беспорядками. Ситуация в городе значительно спокойнее, чем была накануне вечером, когда в столкновениях на Храмовой горе и соседних с ней районах пострадали, по данным медиков, более 120 человек.

Вспышка насилия в центре Иерусалима омрачила ликование арабо-мусульманской общины по поводу возобновления молитв в главных городских мечетях Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Вернуться на Храмовую гору верующие согласились после двух недель протестов, сорвавших попытку Израиля ввести полицейский досмотр при входе на территорию третьей по значимости святыни ислама.

В пятницу сообщения о столкновениях поступают, в основном, с Западного берега реки Иордан, включая крупные города Рамалла и Вифлеем. В блоке еврейских поселений Гуш-Эцион солдаты застрелили палестинца, который бежал на них с ножом в руке, передает армейская пресс-служба.