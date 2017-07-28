Кризис в Иерусалиме: улица, вера, политика

ИЕРУСАЛИМ, 28 июл — РИА Новости. "Спустились вниз, быстро!" — израильский полицейский приказал перепуганным палестинкам выйти из проулка, где те прятались от столкновений, охвативших в четверг вечером иерусалимский Старый город. Едва женщины тронулись с места, как он швырнул в ту же сторону, по направлению их движения, одну за другой две шумовые гранаты. Взрывы прогремели в считанных шагах от палестинок.

Из-за угла несколькими ступеньками ниже выглянула голова в черном шлеме. "Совсем ошалел? Не видишь, что мы здесь?" — выговорил полицейскому сослуживец.

Рядом задерживали чем-то провинившегося палестинца. Отчаянно брыкая ногами в узких джинсах, он умудрился опрокинуть одного из израильтян через невысокий каменный парапет. Пара полицейских криками и занесенными над головами резиновыми дубинками удерживали от вмешательства друзей юноши. Окружающие возмущались, сопереживали, снимали на мобильные телефоны.

С началом беспорядков улица Львиных ворот, откуда можно свернуть на Храмовую гору, посетить место рождения Богоматери, выйти к Масличной горе с ее Гефсиманскими садами, была перекрыта и зачищена от прохожих, которых подгоняли шумовые гранаты и стадное чувство паники.

Десятки мужчин и женщин, детей и стариков укрылись в ближайшем тупике между домами и провели почти час на каменных ступенях, стараясь не привлекать к себе внимания. Невысокого молодого человека немедленно зашикали, когда он попытался прокричать что-то вызывающее в сторону израильтян.

Вернуться людям не давали двое полицейских. Они держали их на мушке, пристроившись за деревянной бочкой с ружьями для стрельбы "спанч-пулями" — боеприпасами с наконечниками из условно мягкого губкообразного материала. Единственный выход вел на перпендикулярную улицу, где-то и дело мелькала черно-серая униформа стражей порядка, сминавших не видимые из тупика очаги сопротивления, и оранжевые жилетки медиков, которые волокли в обратном направлении носилки с ранеными.

"Красный полумесяц" подсчитал, что к концу дня количество пострадавших превысило 120 человек. Причины конфликта стороны излагают по-разному. В израильской версии все началось с того, что у мечетей Храмовой горы в полицейских полетели камни, некоторые из которых упали на площади у Стены плача — главной святыни еврейского мира. Обходя молчанием эпизод с камнеметанием, арабы обвиняют израильтян в том, что те заблокировали один из входов на Храмовую гору и препятствовали попыткам его открыть. По разрозненным рассказам очевидцев можно предположить, что полиция вытеснила протестующих через ворота Баб аль-Хута и закрыла их к неудовольствию верующих, которые собирались снаружи.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Беспорядки и молитвы: ситуация на улицах возле Храмовой горы в Иерусалиме

Журналист одного из западных изданий считает, что у Израиля были причины пойти на обострение. "Сегодня такой день, что израильтянам дозарезу нужен "стейтмент" (statement — заявление в переводе с английского), который бы показал, кто хозяин в городе", — поделился он соображениями во время долгого сидения в блокированном полицией тупике.

Восхождение к святыне

Вспышка насилия в центре Иерусалима омрачила ликование арабо-мусульманской общины по поводу возобновления молитв на Храмовой горе и отчасти смазала ощущение победы в двухнедельной протестной кампании. Вернуться в мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра верующие согласились после того, как израильтяне полностью демонтировали оборудование для полицейского досмотра, установленное у входов на территорию третьей по значимости святыни ислама.

Прославляя Всевышнего, обещая не жалеть "ни духа, ни крови" за Аль-Аксу, потрясая воздетыми к небу руками, неся своих предстоятелей в красно-белых чалмах, тысячи верующих вливались на Храмовую гору, пересекая по пути к воротами с надписями "Аллах" и "Мухаммед" площадь Аль-Газали, где еще в начале недели стояли рамки металлоискателей с рядами стальных заграждений и висели видеокамеры на стальных рампах.

"Вы не были внутри? Там все очень, очень эмоционально получилось. Радость, эйфория, ликование, слезы. Мы не стали сразу заходить в мечеть, а ждали, когда соберутся те, кто шел через другие ворота. А потом все вместе зашли и молились в Аль-Аксе", — рассказывает иерусалимец Мажди Фахми иностранным журналистам, которые решили не нарушать строгих правил прохода на Храмовую гору и остались снаружи в компании нескольких китайских рабочих с бетономешалкой.

Молитв на Храмовой горе не было с 14 июля. Практически вся арабо-мусульманская община отказалась подчиниться новым правилам безопасности, увидев в них ущемление своих прав на святыню. По нескольку раз в день верующие устраивали на иерусалимских улицах многолюдные богослужения протеста, часто перераставшие в столкновения с полицией. По данным медиков, в них погибли пятеро палестинцев, а счет раненым приблизился к тысячи. Считается также, что события вокруг Храмовой горы побудили 19-летнего арабского жителя Западного берега реки Иордан проникнуть в соседнее еврейское поселение и убить трех его жителей.

В арабской среде неуслышанными остались израильские напоминания о том, что металлоискатели и видеокамеры появились в ответ на убийство в этом районе Старого города двух полицейских, и вообще такие технические меры — давняя и стандартная практика по всему миру, в том числе в Ватикане, Мекке, у Стены плача. Те, кто выходил на улицы, не верил заверениям в незыблемости статус-кво, который означает, что Храмовая гора управляется исламской администрацией, молиться там вправе только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.

"Мы знаем, что это не конец, что будут еще посягательства. Но все равно это большой успех. Наша победа даже не в том, что сняли металлоискатели, а в том, что мы сплотились, как никогда, поняли сами и дали понять другим, как много — практически все — для нас значит Аль-Акса", — говорит Фахми.

Как и многие его земляки, он убежден в том, что Израиль лелеет тайную надежду восстановить на горе еврейский Храм — третий по счету после воздвигнутых царями Соломоном и Иродом.

Победа тысячи Ганди

Палестинская тележурналистка в элегантном брючном костюме сравнивает своих соотечественников с Махатмой Ганди — пионером движения ненасильственного сопротивления, которое в середине прошлого веке принесло Индии независимость.

"Я в своих репортажах так и говорила: "Смотрите, тут стоят 20 тысяч Ганди". Израиль пытался выдать то, что здесь происходило, за проявление экстремизма, но у него это не получилось", — сказала она.

В демонстрации эффективности гражданского протеста и возможности его дальнейшего применения видит значение случившегося член исполкома Организации освобождения Палестины, глава движения "Палестинская национальная инициатива" Мустафа Баргути, один из лидеров умеренных сил в палестинском обществе.

"Это большая победа палестинского народа, народа Иерусалима, в первую очередь, который воспринял идею народного ненасильственного сопротивления. То, что произошло здесь, подтверждает наше мнение о том, что ненасильственная борьба — наилучшая, самая выгодная форма борьбы для палестинского народа. Люди здесь в Иерусалиме продемонстрировали это", — говорит политик, переходя в разговоре с РИА Новости на русский язык.

© AFP 2017 / Ahmad Gharabli Мусульмане Палестины, которым был ограничен вход в мечеть Эль-Акса в связи с новыми правилами безопасности, молятся напротив Львиных ворот на улице Старого города в Иерусалиме. 18 июля 2017 © AFP 2017 / Ahmad Gharabli Мусульмане Палестины, которым был ограничен вход в мечеть Эль-Акса в связи с новыми правилами безопасности, молятся напротив Львиных ворот на улице Старого города в Иерусалиме. 18 июля 2017

"Это именно то, к чему я призываю последние 15 лет. Мы использовали такие методы и раньше, но никогда еще не было таких масштабов — всенародных. Мы начали с Иерусалима и, я уверен, продолжим в других городах", — сказал Баргути.

Капитуляция Нетаньяху?

Опрос, проведенный на днях одним из израильских телеканалов, показал, что 77% граждан еврейского государства считают финал истории с Храмовой горой капитуляцией премьер-министра Биньямина Нетаньяху под внешним давлением.

Респондентов, по-видимому, не убедила попытка военно-политического кабинета представить отказ от металлоискателей как выбор в пользу высокотехнологической системы "интеллектуального скрининга", которую предстоит создать в ближайшие полгода. Накануне полиция отчиталась, что ситуация вокруг святыни вернулась к состоянию, которое предшествовало 14 июля, слово в слово повторив главное требование арабов-мусульман.

Конфликт вокруг Храмовой горы быстро интернационализировался. Он стал предметом экстренных совещаний Совета Безопасности ООН, Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, спровоцировал по крайне мере декларативный разрыв отношений между Израилем и палестинцами, публичный обмен резкостями с Турцией, которая только недавно примирилась с еврейским государством и планирует с ним амбициозные проекты, включая совместные поставки газа на европейский рынок.

Ключевую роль в урегулировании конфликта сыграла Иордания, которая до 1967 года контролировала Восточный Иерусалим с его историческим центром, чей король Абдалла II имеет подтвержденным мирным договором с Израилем статус хранителя религиозных святынь города и обладает большим влиянием на местное духовенство. В дипломатических кругах поговаривают, что из переговорного процесса было практически исключено палестинское руководство. Возможно, это задело Рамаллах, где распространили заявление, свидетельствующее об интенсивности контактов между президентом Махмудом Аббасом и Абдаллой II.

Политические комментаторы гадают, как на урегулировании кризиса вокруг Храмовой горы отразился дипломатический инцидент, который заставил Израиль добиваться экстренной эвакуации из Иордании персонала своего посольства и, особенно, охранника димиссии. Тот застрелил в Аммане двух местных жителей, отбиваясь от нападения, которое произошло при не ясных до конца обстоятельствах.

Канцелярия израильского премьера сразу же заявила, что иорданские партнеры не пытаются увязать обе проблемы, и речи о пакетной сделке не идет. Это не удержало аналитиков от рассуждений о том, что у Абдаллы II после происшествия появился важный козырь в диалоге с Нетаньяху, а того — весомый аргумент в пользу уступок по Храмовой горе, который он мог бы предъявить своим партнерам по правому лагерю и уменьшить репутационные издержки.