С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Принесение частицы мощей Николая Чудотворца в год столетия революции 1917 года глубоко символично, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"В год, когда государь император Николай II вынужден был отказаться от царства, и в столетие воспоминаний об этих событиях, по божественному промыслу в Россию принесены мощи святителя Николая — ни годом раньше, ни годом позже. И никто специально к этой годовщине это событие не готовил", — сказал патриарх на Божественной литургии в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры в пятницу.

Предстоятель РПЦ напомнил, что за два месяца мощам поклонились 2,5 миллиона человек, но важно не только их количество, а то, "что современные люди в современной стране не просто пришли поклониться святителю Николаю, а стояли по 6-8-12 часов в очереди, стояли под дождём и ветром, и не было ни одного слова ропота". Он также сказал, что в день, когда мощи покинут Россию, празднуется день Крещения Руси.

"Мы молились сегодня особенно: о народе нашем, о странах, которые входят в пастырское кормление Русской православной церкви. Мы молились об Украине, о прекращении междоусобной брани, чтобы злоба и ненависть ушли из жизни благочестивого украинского народа", — добавил патриарх.

Предстоятель выразил благодарность папе Римскому Франциску, благодаря которому стало возможно принесение святыни в Москву и Петербург, а также итальянской делегации. По его словам, принесение мощей так много сделало для примирения Востока и Запада, как "никогда не делала никакая дипломатия".

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам встречи патриарха Кирилла с папой римским Франциском в феврале 2016 года. Ковчег с частью мощей Николая Чудотворца прибыл в Санкт-Петербург 13 июля, до этого мощи находились в Москве. 28 июля святыня покинет Россию, ее вернут в итальянский город Бари, где она находится постоянно.