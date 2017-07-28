Игумен Валаама о переселении жильцов с острова: недовольные есть всегда

История переселенки с Валаама Варвары Сергеевой, которая написала патриарху Кириллу открытое письмо с просьбой разрешить ее проблему с новым жильем, вызвала в июле широкий резонанс. Жившей на Валааме с 1993 года верующей женщине с онкобольным сыном предложили квартиру на окраине карельского города Сортавалы, расположенную, по ее словам, в реконструированном корпусе бывшего мясокомбината, без просушки, с плесенью и грибком. Специально для РИА Новости игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий разъяснил ситуацию с переселением жителей с территории обители. Беседовала Ольга Липич.

- Владыка, какова сейчас ситуация с Варварой Сергеевой?

— Все квартиры предоставлены государством по договорам социального найма. О том, что у Сергеевой тяжелая семейная ситуация, я узнал из ее письма. Мы всегда помогали людям, обратившимся за помощью и, конечно, постараемся помочь Варваре Георгиевне и ее сыну. Я написал ей письмо, вскоре мы обсудим с ней, каким образом удовлетворить ее просьбу.

В прессу попало утверждение, что дом в Сортавале сырой и заражен грибком — это не соответствует действительности. Дом в установленном порядке принят государственной комиссией и признан пригодным для ввода в эксплуатацию. Более того, кем-то из поверивших этому слуху была заказана и оплачена судебная экспертиза. Результаты этой независимой экспертизы показали, что дом соответствует всем нормам для жилья.

Здание находится на живописном берегу Ладоги, в районе, где полным ходом идет строительство малоэтажного жилья и квартиры пользуются спросом у покупателей. От бывшей промзоны осталось только название улицы, которая, кстати, по решению администрации уже переименована. В Сортавале уверены, что через пару лет этот квартал станет очень привлекательным для жителей города.

- Вам известно еще о каких-то случаях несогласия с переселением со стороны местных жителей? С чем они связаны? Как вы прокомментируете сообщения в ряде СМИ и соцсетях о том, что переселение осуществляется "насильственно"?

— При любом переселении из аварийных домов или при признании квартир непригодными для проживания всегда есть недовольные. В Москве или Санкт-Петербурге сотни или, может, тысячи людей ежегодно переселяют из ветхого и аварийного жилья в другие районы города. И не все хотят уезжать, так как привыкли жить в старом доме. Но дома требуют реконструкции, жить в них становится опасно — и государство предоставляет квартиры по договорам социального найма, а ветхие или тем более сгоревшие дома сносят или реконструируют. Граждан переселяют туда, где есть свободные квартиры государственного жилого фонда.

© Фото : из архива Валаамского монастыря 1 мая 2016 года в здании зимней гостиницы на острове Валаам произошел пожар, крыша и чердачные перекрытия были почти полностью разрушены и произошло обрушение кровли. © Фото : из архива Валаамского монастыря 1 мая 2016 года в здании зимней гостиницы на острове Валаам произошел пожар, крыша и чердачные перекрытия были почти полностью разрушены и произошло обрушение кровли.

Аналогичная ситуация с гражданами, которые были нанимателями квартир на Валааме, входящем в Сортавальское городское поселение. Квартиры были признаны непригодными для жилья, всем государство предоставило другие квартиры по договорам социального найма, они могут приватизировать эти квартиры. Никто из граждан не был собственником квартир на Валааме. Они все получали квартиры по ордерам.

Из 60 человек, проживавших в сгоревшем здании, большинство переехали в новые квартиры добровольно, без судов. Процедура принудительного исполнения решения суда применена только в отношении одного нанимателя (Сергеевой — ред.).

- Что сейчас происходит со зданием, в котором был пожар?

— В настоящее время в здании ведутся внутренние и внешние строительные работы, все коммуникации подлежат полной замене. Жить в этом здании невозможно. Это понимает всякий здравомыслящий человек.

В здании ведутся работы по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия Федерального значения для восстановления исторической функции. Государственным комитетом РК по охране объектов культурного наследия выдано разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия — памятника истории и архитектуры — народов РФ. После реставрации в здании зимней гостиницы будет открыт духовно-просветительский центр, в состав которого войдут музеи, образовательные мастерские, гостиница для паломников, выставочный комплекс.

© Фото : из архива Валаамского монастыря Здание зимней гостиницы на острове Валаам после пожара © Фото : из архива Валаамского монастыря Здание зимней гостиницы на острове Валаам после пожара

- А как вы помогаете или намерены помочь людям, жалующимся на переселение в неподходящие условия?

— Каждый случай индивидуален. Монастырь не имеет никакого отношения к квартирам, которые предоставлены по договорам социального найма гражданам. Это государственный жилой фонд.

Всем, кто обратился за помощью, помогли перевезти вещи в новые квартиры.

Погорельцы, потерявшие в результате пожара свое имущество и обратившиеся в монастырь с просьбой оказать материальную помощь, также получили соответствующую помощь, несмотря на то, что мы сами понесли очень большой ущерб от пожара.

- К кому же обращаться тем, кто недоволен предоставленными квартирами — неужели писать патриарху или президенту?

— Квартиры предоставлены администрацией МО "Сортавальское городское поселение" по договорам социального найма. Обращаться по всем вопросам необходимо в администрацию города Сортавала, в жилищный отдел.