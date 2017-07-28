Порошенко в День крещения Руси призвал отделить УПЦ "от страны-агрессора"

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что официальный Киев ждет от Константинопольского патриархата признания автокефалии Украинской церкви.

"Владимир Великий 1029 лет назад принял судьбоносное решение – окрестить Русь-Украину. Он принял христианскую веру от Константинопольской церкви, которая для нас и поныне является Церковью-Матерью. Именно от нее мы ожидаем признания автокефалии Украинской церкви – равной другим поместным православным церквам. И, разумеется, духовно и административно независимой от Москвы, от страны-агрессора", — написал президент Порошенко в своем Facebook.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

Рада в середине мая планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый из них предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить прихожанам право менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют на Украине и за ее пределами. Зампредседателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что парламент пока не будет рассматривать эти законопроекты, так как нет необходимого количества голосов для их принятия.