Патриарх Кирилл служит литургию перед мощами святого Николая в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил начавшуюся божественную литургию в Свято-Троицком соборе в Петербурге, откуда сегодня отправится в Италию привезенный из итальянского города Бари ковчег с мощами Николая Чудотворца, передает корреспондент РИА Новости.

Мощи Николая Чудотворца впервые прибыли в Россию из итальянского Бари 21 мая, с 22 мая к ним открылся доступ в Храме Христа Спасителя в Москве. 13 июля ковчег с реликвией прибыл в Санкт-Петербург, откуда 28 июля вернется в Италию.

Спустя четыре часа патриарх Кирилл совершит молебен перед мощами святителя Николая Чудотворца. Около 14.15 состоится крестный ход с мощами святителя Николая Чудотворца от Свято-Троицкого собора к надвратной церкви на площадь Александра Невского. Затем святыня отправится в аэропорт Пулково, откуда ковчег с мощами доставят на самолете в Италию.

Ковчег с мощами одного из самых почитаемых христианских святых впервые за 930 лет покинул Папскую базилику итальянского города Бари (Италия). Святитель Николай — один из самых почитаемых святых во всем христианском мире. Каждый год тысячи православных верующих прибывают в Бари, чтобы поклониться честным мощам великого угодника Божия. Однако для большинства православных России такие дальние паломничества трудноосуществимы. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что молитва у чудотворных мощей святителя Николая послужит укреплению веры в сердцах людей.