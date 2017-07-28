Полиция закрыла доступ на молитву в Иерусалиме мусульманам младше 50 лет

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл — РИА Новости. Израильская полиция вновь ввела возрастные ограничения на доступ мусульман на пятничные молитвы в историческом центре Иерусалима и усилила присутствие в городе, опасаясь продолжения арабских беспорядков, передает Второй канал местного телевидения.

Правоохранительные органы объявили, что располагают данными о планах "экстремистских элементов насильственным образом нарушить общественный порядок" в день, когда в мечети Храмовой горы традиционно стекаются десятки тысяч верующих из числа палестинцев и израильских арабов.

"Вход на Храмовую гору будет разрешен только мужчинам 50 лет и старше, а также женщинам без возрастных ограничений", — передает телеканал со ссылкой на полицию.

Тысячи сотрудников правоохранительных органов стянуты в наиболее проблемные районы Иерусалима, включая исторический центр и подступы к нему, которые местами закрыты для движения автотранспорта.

Накануне вечером на Храмовой горе вспыхнули столкновения верующих с полицией, распространившиеся на соседние районы Старого города. По данным медиков, в них пострадали более 120 человек.

Вспышка насилия в центре Иерусалима, популярном у туристов и паломников, омрачила ликование арабо-мусульманской общины по поводу возобновления молитв в мечетях Храмовой горы. Вернуться туда верующие согласились после двух недель протестов, сорвавших попытку Израиля ввести полицейский досмотр при входе на территорию третьей по значимости святыни ислама.