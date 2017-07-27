В Москве верующие готовят серию одиночных пикетов против "Матильды"

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Верующие планируют провести в Москве в пятницу серию одиночных пикетов против фильма Алексея Учителя "Матильда", сообщил РИА Новости координатор православного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин.

Он уточнил, что пикеты планируется провести у зданий тех ведомств, от которых "зависит принятие решений по данному кинопродукту": Минкультуры, Генпрокуратура, Госдума и Фонд кино.

"Мы проводим эту акцию с целью привлечь внимание к данной проблеме", — сказал Кормухин.

Он напомнил, что одиночные пикеты, согласно законодательству, не нужно предварительно согласовывать.

Ранее Учитель заявил РИА Новости, что несмотря на критику, не собирается вносить никаких правок в картину.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма. Она показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.