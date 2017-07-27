Около 100 тыс верующих участвовали в крестном ходе в Киеве

КИЕВ, 27 — РИА Новости. Около 100 тысяч верующих приняли участие в крестном ходе в Киеве, организованном Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП) по случаю дня Крещения Руси, сообщил управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний.

"Первые подсчеты говорят о том, что в крестном ходе приняли участие не менее 100 тысяч человек", — сказал он на брифинге в четверг в Киево-Печерской лавре.

Ранее украинская полиция озвучила свои подсчеты числа участников шествия, по ее данным, в мероприятии приняли участие около 15 тысяч человек.

В четверг верующие во главе с духовенством прошли от Владимирской горки в районе улицы Крещатик до Киево-Печерской лавры. Планируется, что в монастыре пройдет всенощное бдение.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).