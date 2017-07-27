Мощи адмирала Ушакова доставлены в Кронштадт из Мордовии

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Минобороны России доставило из Рождество-Богородичного Санаксарского мужского монастыря в Мордовии в Ставропигиальный Никольский Морской собор Кронштадта мощи Святого праведного адмирала Федора Ушакова, сообщил в четверг департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

Адмирал Федор Ушаков был причислен к лику святых Русской православной церковью в 2001 году.

"Сегодня состоялось принесение мощей святого праведного адмирала Федора Ушакова из Рождество-Богородичного Санаксарского мужского монастыря Республики Мордовия в Ставропигиальный Никольский Морской собор Кронштадта. На Якорной площади города Кронштадта состоялась торжественная встреча раки с мощами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принесение мощей проведено по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В день Военно-морского флота и главного военно-морского парада, 30 июля, в Никольском Морском соборе состоится торжественное богослужение, где будут находиться мощи Святого праведного воина адмирала Федора Ушакова.

"Все мы знаем из истории русского государства, что адмирал Федор Ушаков был непобедимым флотоводцем, который за время своей деятельности не потерял ни одного корабля и ни один его военнослужащий не попал в плен. Более выдающегося флотоводца в истории России не было. И теперешние моряки и офицеры берут пример с Федора Федоровича Ушакова, который был канонизирован Русской православной церковью в 2001 году", — отмечается в сообщении.