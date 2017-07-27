Мощам Николая Чудотворца в Петербурге поклонилось около 500 тысяч человек

Верующие у ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры

Верующие у ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Мощам Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге за 15 дней поклонилось около 500 тысяч паломников, заявил в ходе пресс-конференции в четверг вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов.

Мощи были доставлены из Москвы в Петербург 13 июля и выставлены для поклонения в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры до 28 июля. Поклониться мощам святителя Николая Чудотворца можно ежедневно до 27 июля. 28 июля состоятся торжественные проводы святыни в Бари.

"За 15 дней пришло около полумиллиона человек, порядка 75 тысяч воспользовались так называемой социальной очередью", — сказал Говорунов.

По его словам, около 200 автобусов с паломниками приехало из 44 городов России и 15 зарубежных населённых пунктов.