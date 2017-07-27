В РПЦ опровергли слухи о молитве с католиками у мощей святого Николая

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Священники Русской православной церкви не проводили совместных молебнов с католиками за время пребывания в России мощей Николая Чудотворца из итальянского города Бари, заявил РИА Новости пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Ранее в социальных сетях и ряде СМИ в связи с пребыванием в России частицы мощей Николая Чудотворца появились публикации, в которых говорится о нарушении православными священнослужителями апостольских правил, запрещающих совместные молитвы с представителями иной веры.

"Нет, не было совместных молитв с католиками. Не было и не предусматривалось. Об этом не может идти речи в принципе", — сказал Волков.

Мощи были доставлены из Москвы в Петербург 13 июля и выставлены для поклонения в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры до 28 июля. Поклониться мощам святителя Николая Чудотворца можно ежедневно до 27 июля. 28 июля состоятся торжественные проводы святыни в Бари.

Ранее на пресс-конференции Волков назвал принесение мощей "историческим событием, осмыслить которое нам еще предстоит". По его словам это событие – плод той работы, которая была проведена патриархом Кириллом и папой Римским Франциском.

В свою очередь координатор совместных действий Санкт-Петербургской епархии и городской администрации, наместник Александро-Невской Лавры епископ Кронштадтский Назарий отметил, что католическая и православная церкви должны искать то, что их соединяет, поскольку то, что разъединяет, "это на поверхности и всем известно".