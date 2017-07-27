Десятки тысяч верующих УПЦ вышли на улицы Киева вопреки угрозам радикалов

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Десятки тысяч верующих Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) принимают участие в крестном ходе от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры в столице Украины, несмотря на угрозы со стороны радикалов, сообщает официальный сайт УПЦ МП.

"В торжествах по случаю праздника Крещения Руси участвуют десятки тысяч верующих со всех епархий Украинской православной церкви и паломники из-за рубежа", — говорится в сообщении.

По данным УПЦ МП, для участия в крестном ходе приехали верующие из Румынии, Молдавии и Белоруссии. Шествие возглавил предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

На крестный ход привезли один из самых почитаемых на Украине образов — икону Почаевской Богоматери. Помимо нее верующие несут порядка 11 икон, которые считаются чудотворными.

"Мы все вместе будем молиться, чтобы Господь нас всех умиротворил, чтобы даровал мир душевный, мир нашему государству. … Мы будем слезно молиться, чтобы Господь нам даровал то необходимое земное счастье, которое на данный момент заключается в том, чтобы в нашей стране наконец наступил мир. Чтобы та бойня, которая уносит жизни многих тысяч наших соотечественников, наконец-то закончилась", — сказал журналистам перед началом шествия управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

Он рассказал о звонках с угрозами в адрес верующих со стороны радикальных группировок. "Но я думаю, что сила веры людей и любви до своего народа, своей родины, больше этих угроз", — заключил иерарх.