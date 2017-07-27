Редкая византийская икона из слоновой кости поразила археологов в Болгарии

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Археологи обнаружили под Бургасом (Болгария) редчайшую икону X века, вырезанную из слоновой кости, сообщает сайт Archeology in Bulgaria.

Артефакт нашли в ходе раскопок крепости Русокастро. Именно здесь в 1331 году состоялось крупное сражение войск болгарского царя Ивана Александра с армией византийского императора Андроника III Палеолога.

"Это чрезвычайно редкая и значимая находка", — говористя в заявлении музея Бургаса.

Икона, как полагают ученые, принадлежала византийскому правителю, либо одному из членов его семьи. На лицевой стороне иконы изображен архангел Гавриил и святитель Василий Великий.

На обратной стороне иконы из слоновой кости изображены два креста. Археологи выяснили, что икона является частью композиции, изображающей Благовещение Девы Марии.

Ранее болгарские археологи нашли на территории крепости Русокастро уникальные монеты эпохи византийского императора Фоки, правившего с 602 по 610 год.