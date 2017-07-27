Муфтий Иерусалима объявил об урегулировании конфликта вокруг Храмовой горы

Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Архивное фото

Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл – РИА Новости. Муфтий Иерусалима Мухаммед Хусейн объявил об урегулировании конфликта вокруг Храмовой горы и готовности возобновить молитвы на территории третьей по значимости святыни ислама, передает израильская радиостанция "Кан".

Заявление может означать, что религиозные лидеры местной арабо-мусульманской общины сочли достаточными уступки со стороны Израиля, который минувшей ночью демонтировал у главного входа на Храмовую гору остатки оборудования, которое планировалось использовать для контроля за посетителями.

"Ситуация вернулась в норму. Мы будем молиться в Аль-Аксе", — цитирует муфтия государственная радиостанция.