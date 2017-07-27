Израиль убрал барьеры от Храмовой горы в попытке решить кризис в Иерусалиме

Пространство перед входом на Храмовую гору в Иерусалиме, откуда убрали камеры и металлоискатели

Пространство перед входом на Храмовую гору в Иерусалиме, откуда убрали камеры и металлоискатели

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл — РИА Новости. Израильские власти демонтировали металлоконструкции, которые оставались у главного входа на Храмовую гору, в попытке урегулировать почти двухнедельный конфликт вокруг религиозной святыни, передает Второй канал местного телевидения.

На показанной им видео видно, как ночью рабочие разбирают ряды барьеров, которые должны были направлять толпу к металлоискателям, и снимают рампы, на которых ранее висели видеокамеры. Электронное оборудование отсюда вывезли еще два дня назад.

Пока неясно, удовлетворят ли дополнительные уступки местную арабо-мусульманскую общину, которая в своем большинстве бойкотировала новые меры безопасности, посчитав их попыткой ограничить ее права на третью по значимости святыню ислама, отказываясь подниматься к мечетям Храмовой горы и устраивая на иерусалимских улицах многотысячные молитвы, регулярно перерастающие в стычки с полицией.

По данным государственной радиостанции "Кан", множество верующих ночью ликовало на улицах, но на Храмовую гору они пока не вернулись, ожидая заключения своих религиозных лидеров. Демонтаж металлоискателей с видеокамерами они ранее посчитали недостаточным и потребовали от израильского правительства полностью отступиться от идеи применения каких-либо средств контроля у входов на Храмовую гору.

На пятницу крупнейшие палестинские движения ФАТХ и ХАМАС назначили "день гнева", призвав земляков активизировать акции протеста. Неделей ранее в стычках с полицией в Иерусалиме погибли четверо палестинцев, сотни были ранены.

Конфликт продолжается с 14 июля, когда власти Израиля решили ввести досмотр посетителей Храмовой горы в ответ на убийство двух полицейских в этом районе Старого города.