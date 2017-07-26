Снод УПЦ отдал должное мужеству своей паствы, защищающей церкви от захвата

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Синод Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) поблагодарил верующих за стойкость и непреклонность в ситуациях, когда у них пытаются отнять храмы.

"Постановили выразить обеспокоенность по поводу захватов храмов религиозных общин Украинской православной церкви и поблагодарить духовенство и верующих за верность, исповедничество и непреклонность в сохранении канонического православия", — приводится постановление Синода на сайте УПЦ МП.

Кроме того, Синод решил помогать реализации программы "Капля мира", в рамках которой собираются пожертвования на строительство храмов в населенных пунктах, где церкви были захвачены.

На Украине действует каноническая УПЦ МП, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.

"Учитывая значимость такого проекта, постановили призвать всех верных Украинской православной церкви присоединиться к благотворительной программе миссии "Капля мира", — издали указ участники заседания.