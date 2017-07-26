Тысячи мусульман отказались подниматься на Храмовую гору

ИЕРУСАЛИМ, 26 июл — РИА Новости. Тысячи арабов-мусульман отказались подниматься на иерусалимскую Храмовую гору и вновь провели молитву на соседних улицах, проигнорировав уступки, на которые пошел Израиль в попытке урегулировать конфликт вокруг святыни.

Религиозные лидеры общины посчитали недостаточным демонтаж металлоискателей с видеокамерами и требуют от израильского правительства полностью отступиться от идеи применения каких-либо средств контроля у входов на Храмовую гору.

"Наши молитвы и протесты на улицах Иерусалима продолжатся. Пока Израиль не отменит все меры, введенные после 14 июля, мы не войдем в мечеть Аль-Акса", — приводят арабские СМИ заявление главы Высшего исламского совета Иерусалима, имама Аль-Аксы Икремы Сабри.

Подчиняясь религиозным авторитетам, верующие воздерживаются от посещений Храмовой горы, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Массовое вечернее богослужение они снова провели вне пределов комплекса, расстелив молитвенные ковры на соседних улочках, площадях и даже автостоянке.

"Я на 100% солидарен со своими единоверцами. Ноги моей там не будет, пока Израиль не откажется от установки видеокамер", — сказал РИА Новости мусульманин из Лондона по имени Ханиф.

Минувшей ночью со входов на Храмовую гору исчезли не только металлоискатели, но и видеокамеры, смонтированные на стальных рампах. Среди арабов поползли слухи, что вскоре их место займет более сложная аппаратура, будто бы способная видеть "под одеждой". Израильская полиция в ответ заявила, что таких камер она не использует и использовать не планирует.

В решении, которое накануне обнародовал военно-политический кабинет Израиля, говорится об отказе от металлоискателей в пользу высокотехнологической системы "интеллектуального скрининга". На ее внедрение отводится до полугода и выделяется до 100 миллионов шекелей (около 28 миллионов долларов).

Несмотря на уступки, израильские планы очевидно расходятся с базовым требованием мусульман вернуть ситуацию к состоянию, предшествовавшему 14 июля, когда в ответ на убийство на Храмовой горе двух полицейских было решено установить контроль за посетителями святыни.

Проявить солидарность иерусалимские мусульмане убедили группу единоверцев из Малайзии, которые после беседы с представителем исламской администрации Храмовой горы отложили посещение святыни. "Сегодня нам отсоветовали, но, может, завтра получится. Честно говорят, мы только ради этого сюда и приехали", — сказала РИА Новости одна из паломниц.

По данным израильских СМИ, уличная молитва, растягивающаяся обычно на три-четыре часа, вновь завершилась потасовкой верующих с полицией у Львиных ворот Старого города. Кульминация протестов пришлась на прошлую пятницу, когда в столкновениях в Иерусалиме погибли четверо палестинцев, а счет раненым пошел на сотни. Считается, что события вокруг Храмовой горы побудили 19-летнего арабского жителя Западного берега реки Иордан проникнуть в соседнее еврейское поселение и убить трех его жителей.