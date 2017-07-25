Ситуация вокруг Храмовой горы: видеокамеры убрали, осадок остался

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Израильские власти решили убрать со входов на иерусалимскую Храмовую гору металлодетекторы и видеокамеры, вызвавшие массовые протесты арабо-мусульманской общины. Однако арабы-мусульмане не спешат возвращаться на иерусалимскую Храмовую гору, ожидая от своих религиозных лидеров решения о достаточности уступок, на которые пошел Израиль в попытке урегулировать 10-дневный конфликт. Эксперты не исключают, что Израиль в ситуации на Храмовой горе пытается прощупать почву и выработать единую позицию по Палестине.

© Фото : Артур Габдрахманов Пространство перед входом на Храмовую гору в Иерусалиме, откуда убрали камеры и металлоискатели © Фото : Артур Габдрахманов Пространство перед входом на Храмовую гору в Иерусалиме, откуда убрали камеры и металлоискатели

Власти Израиля пошли на уступки

Системы контроля у Храмовой горы в Иерусалиме появились больше недели назад в качестве реакции на убийство в районе Старого города двух полицейских. Арабы-мусульмане в ответ обвинили Израиль в использовании трагедии как предлога для ограничения их прав на третью по значимости святыню ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

Бойкотируя нововведения, тысячи верующих отказывались проходить через металлоискатели и вплоть до вечера понедельника устраивали богослужения прямо на иерусалимских улицах. Молитвы регулярно перетекали в столкновения с полицией, в которых в городе погибли четыре палестинца. Всего за 10 дней обострения ситуации вокруг Храмовой горы пострадали около 900 палестинцев, подсчитал Красный полумесяц, выполняющий функции скорой помощи.

Из-за металлоискателей палестинское руководство объявило о разрыве всех связей с Израилем, в том числе в сфере борьбы с террором. Ситуация в Иерусалиме стала темой экстренных совещаний СБ ООН, Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.

Израиль отвергает обвинения в попытке расширить влияние на Храмовой горе, которая также почитается как главная святыня иудаизма. Лидеры еврейского государства заверяют в неизменности status quo, который предполагает, что эта часть исторического центра Иерусалима находится под автономным управлением исламской администрации — Вакфа, там вправе молиться только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.

Однако во вторник израильский военно-политический кабинет решил убрать со входов на иерусалимскую Храмовую гору металлоискатели, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

При этом первоначально было решено заменить рамки металлоискателей видеокамерами с системой интеллектуального контроля, уже смонтированные у третьей по значимости святыни ислама. По данным местных СМИ, камеры обладают способностью распознавать личность, выявлять подозрительное поведение, включая попытки проноса оружия и взрывчатки.

Позднее израильские СМИ сообщили о решении убрать со входов на Храмовую гору и видеокамеры в дополнение к металлодетекторам.

"На заседании военно-политического кабинета минувшей ночью было решено убрать не только металлоискатели, но и камеры… Это означает, что Израиль согласился вернуть ситуацию, которая была до убийства двух полицейских на Храмовой горе неделю с половиной назад", — сообщил ранее новостной ресурс "Уай-нет".

В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху РИА Новости рекомендовали обратиться по этому вопросу к полиции, представитель которой переадресовал вопрос в обратном направлении — "политическому эшелону".

Если информация подтвердится, то речь будет идти о демонтаже всей системы контроля, появившейся в ответ на недавнее убийство в этом районе Старого города двух израильских полицейских.

В настоящий момент со входа, примыкающего к Львиным воротам в восточной части Старого города, исчезли пять стоявших там рамок металлоискателей, а со стальной рампы сняты видеокамеры. Рампа остается на месте вместе с шестью рядами металлических барьеров для перераспределения потока верующих.

Бойкот Храмовой горы продолжается

Однако исламская администрация "Вакф", под автономным управлением которой находится Храмовая гора, призвала мусульман продолжить бойкот святыни даже после демонтажа металлодетекторов и видеокамер, сообщает газета "Йедиот Ахронот".

"Исламский Вакф предоставит первый отчет о состоянии на Храмовой горе религиозному совету, чтобы обсудить изменения, которые осуществил Израиль… Вакф призвал верующих не посещать комплекс до подачи отчета", — цитирует издание заявление исламской администрации.

Арабы-мусульмане не спешат возвращаться на иерусалимскую Храмовую гору, ожидая от своих религиозных лидеров решения о достаточности уступок, на которые пошел Израиль в попытке урегулировать 10-дневный конфликт.

"Нам объявили, что "Вакф" (исламская администрация Храмовой горы. — Прим. ред.) пришлет инспекцию для того, чтобы оценить ситуацию. Тогда и будет решено, возвращаемся ли мы в мечети", — говорит член общины по имени Саад, который общался с журналистами у входа на территорию третьей по значимости святыни ислама.

Женщина-палестинка, не назвавшая своего имени, предположила, что комиссию могут не устроить ряды стальных барьеров и металлические рампы — все, что осталось от израильских мер безопасности, которые были введены в ответ на убийство двух полицейских в этом районе Старого города.

Интернет-сайт газеты "Гаарец" цитирует духовного авторитета Икрему Сабри, который призвал мусульман до завершения оценки ситуации воздерживаться от посещения мечетей Храмовой горы и быть готовыми к продолжению уличных богослужений.

"Мы не пойдем в мечеть Аль-Акса, пока остаются израильские средства контроля", — приводит его слова издание.

Мнение эксперта

Израиль в ситуации на Храмовой горе пытается прощупать почву и выработать единую позицию по Палестине, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС, востоковед Сергей Демиденко.

© AP Photo / Nasser Shiyoukhi Палестино-израильский конфликт

"Все дело в политической ситуации, которая сложилась на палестино-израильском треке: сейчас Израиль не знает, на кого сделать ставку в Палестине, то есть у него нет твердой позиции", — сказал Демиденко РИА Новости.

По его словам, в настоящее время в Палестине есть, с одной стороны, президент Махмуд Аббас, с другой — оппозиционер Мохаммед Дахлан, с третьей — ХАМАС. Эксперт отметил, что все эти силы разнонаправленные.

"Если Мохаммед Дахлан — представитель некой светской либерально ориентированной части палестинского эстеблишмента, ХАМАС позиционируют себя исключительно как исламисты, то Махмуд Аббас — это ставленник старой бюрократии. Все палестинское общество расколото именно по этому признаку — на три условные такие группы. Выработать общую концепцию в этом контексте очень сложно. Вот Израиль и кидает: то закручивает гайки, то ослабляет, то закручивает, то ослабляет", — считает Демиденко.

По его мнению, "пока непонятно, кто победит в этом соревновании, а победа в этом соревновании еще во многом будет зависеть от общерегионального контекста".

Эксперт считает, что Израиль то устанавливая металлоискатели на Храмовой горе, то демонтируя их, пытается "прощупать почву" и, возможно, определить, какой может быть реакция на эти действия у Палестины.

"Они пытаются таким образом выработать позицию (по Палестине), но пока далеко еще до окончательного варианта", — отметил Демиденко.