Пресс-секретарь патриарха Кирилла извинился за слова о фильме "Матильда"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков заявил, что его слова о фильме Алексея Учителя "Матильда" не являются официальной позицией РПЦ, и принес извинения тем, "кого ввел в заблуждение" этим.

В интервью RT Волков ранее заявил, что фильм "не является карикатурой и сознательным искажением образа святого человека" — царя Николая II. При этом он заметил, что кинокартина вызовет неоднозначную реакцию и не пройдет незамеченной, "в том числе и с негативной точки зрения".

"В связи с моим интервью RT, в котором, в частности, шла речь о фильме "Матильда", должен еще раз подчеркнуть, что высказанное мнение было моим личным суждением относительно этого фильма и никак не связано с официальной позицией Церкви и святейшего патриарха. Приношу свои извинения тем, кого ввел в смущение или заблуждение", — сообщил Волков РИА Новости во вторник.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма. Она показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.