Журнал в Татарстане извинился за фото модели в прозрачном платье в храме

КАЗАНЬ, 25 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Свадебный журнал "Совет и любовь", разместивший сделанные в храме фотографии модели в белье и прозрачном платье, не имел умысла оскорбить чувства верующих и приносит извинения всем, кого задела данная ситуация, сообщила РИА Новости главный редактор журнала Александра, отказавшаяся назвать свою фамилию.

Согласно сайту журнала "Совет и любовь", главным редактором издания является Александра Романова.

Во вторник следственное управление СК по Татарстану сообщило, что в ходе мониторинга средств массовой информации была выявлена публикация о том, что журнал "Совет и любовь" разместил в своей онлайн-версии фотосессию с участием 23-летней модели, где та в прозрачном платье и нижнем белье позирует в храме в селе Гари Елабужского района республики. По информации следственного управления, в действиях авторов фотосессии могут усматриваться признаки нарушения права на свободу совести и вероисповеданий. Начата доследственная проверка.

"Проводя фотосессию, мы ни в коем случае не имели умысла оскорбить религиозные чувства верующих… Всем, кого эта ситуация задела и оскорбила, мы приносим свои извинения", — сказала она.

По словам редактора журнала, выезжая на фотосъемку, авторы даже точно не знали, где именно будут ее поводить, выбор места произошел достаточно спонтанно, а здание храма в селе Гари не производило впечатление действующего храма.

"Мы просто не знали, что это действующее здание. Когда мы туда пришли, там было очень грязно, не убрано, мы подумать даже не могли, что что-то там могло проводиться (службы — ред.)", — уточнила она.

"Мы очень озадачены и расстроены произошедшим", — добавила главный редактор свадебного журнала.