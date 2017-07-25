РПЦ в рамках "Пушкинского союза" сделает классику понятнее для молодежи

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский и ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) подписали во вторник план совместных мероприятий в рамках проекта "Пушкинский союз", направленного на популяризацию русской классики среди молодежи.

Инициатором соглашения выступил Патриарший совет по культуре. Епископ Тихон (Шевкунов) подчеркнул, что к классике нельзя приобщать административными мерами, но нужно сделать все, чтобы молодые люди почувствовали к ней интерес.

"В Патриарший совет входят не только священники, но несколько десятков деятелей культуры. На заседаниях мы не раз говорил о том, что существует проблема, в которой виноваты мы — старшее поколение, мы не смогли передать любовь к русской классике. Для того чтобы приобщить молодое поколение к сокровищам духовной культуры мы создали проект "Пушкинский союз", — сказал епископ Тихон (Шевкунов).

К проекту, по его словам, присоединились творческие союзы. Он объединит фонд литературы — Общество русской словесности, Союз художников, Союз композиторов, Союз архитекторов, Фонд прикладных искусств, Союз театральных деятелей и Союз кинематографистов.

Мединский пояснил, что задача проекта заключается в том, чтобы сделать наследие, которое накапливала русская культурная жизнь на протяжении столетий, понятным, близким, доступным современной молодежи. "Сделать так, чтобы герои классических произведений заговорили на понятном молодежи языке", — отметил министр.

В рамках "Пушкинского союза" проведут творческие встречи с писателями и деятелями культуры, выставки и фестивали, выделят гранты молодым режиссерам региональных театров на постановки по произведениям русской классики. Кроме того, соглашение Минкультуры и РПЦ предусматривает содействие развитию российской мультипликации по мотивам русских сказок и произведений для детей.