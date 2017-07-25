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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Как иерусалимские арабы молитвой боролись с металлоискателями

Сюжет:
Обострение палестино-израильского конфликта (360)
06:1025.07.2017
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© РИА Новости / Юрий СомовПерейти в фотобанкИерусалим. Архивное фотоИерусалим. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Сомов
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ИЕРУСАЛИМ, 25 июл — РИА Новости. Уличное богослужение иерусалимских арабов-мусульман — внушительное зрелище: разложив молитвенные коврики на проезжей части, тысячи верующих перекрыли движение под стенами Старого города и общались со Всевышним, обратившись к мечети Аль-Акса, подниматься к которой они отказываются.

Храмовая гора и Стена плача в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Скрипунов
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Вечерняя молитва, прошедшая в пятницу — это, возможно, последняя акция протеста против установки металлоискателей у входов на Храмовую гору и бойкота израильских мер безопасности, в которых арабы видят попытку ограничить их права на третью по значимости святыню ислама, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

"То, что вы видите сегодня, это пожар, наши сердца в огне. А вы подливаете в него бензин. Играя с огнем, не удивляйтесь, если он перекинется на вас самих", — сказал один из участников молитвы Ваиль Ханин из иерусалимского квартала Рас аль-Амуд.

"Господин (премьер-министр Израиля Биньямин) Нетаньяху, спасибо вам за металлоискатели. Вы хотели с их помощью копаться в наших карманах, но, к несчастью для вас, они нашли металл в наших душах", — добавил он.

Иерусалим. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Неуслышанными остаются израильские напоминания о том, что металлоискатели и видеокамеры появились в ответ на недавнее убийство в этом районе Старого города двух полицейских, и вообще такие меры безопасности — давняя и стандартная практика по всему миру, в том числе в Мекке и Медине, в Ватикане, у Стены плача. Те, кто вышел на улицу, не верят аргументам израильских властей в незыблемости статус-кво, который означает, что Храмовая гора управляется исламской администрацией — Вакфом, молиться там вправе только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.

По правую руку от молящихся — Львиные ворота, главный путь на Храмовую гору, по левую — Масличная гора с Гефсиманским садом и золотыми маковками православной церкви Марии Магдалены. Людской поток заполнил улицу между ними и с гневными криками намял бока запоздавшему автобусу, который вез религиозных евреев в направлении Стены плача под конвоем полицейского джипа.

Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Скрипунов
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Богослужение — дело долгое. Больше трех часов молитв, проповедей, скандирования речевок при свете установленных по обочинам софитов и под пристальным наблюдением полицейских в бронежилетах и с оружием в руках. Разгоряченная молодежь взбиралась на автобусные остановки и оттуда кричала "Такбир!", призывая единоверцев произнести формулу возвеличивания Аллаха. Те откликались: "Аллах акбар!"

В толпе раздавали еду — от бубликов до арбузов и фиников. Досталось всем, даже журналистам, которые разместились на спорном с точки зрения безопасности пятачке: между полицией и верующими, за бетонным парапетом, который может защитить от бегущей толпы, но ограничит свободу маневра, под высокой стеной с гарантированным дождем из осколков, если дело дойдет до метания бутылок.

Храмовая гора в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Радик Амиров
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Полицейских забросали "коктейлями Молотова" у Храмовой горы в Иерусалиме

Размышления о безопасности — дело непраздное. Протестные богослужения на улицах Иерусалима за последние десять дней не раз перерастали в столкновения с использованием камней, фейерверков, бутылок, конных подразделений, водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль. Кульминацией кризиса стала минувшая пятница, когда в стычках погибли четверо палестинцев, а счет раненым шел на сотни.

Под занавес молитвы невдалеке ухнула то ли петарда, то ли шумовая граната. "Началось", — решили горячие головы из числа арабских юношей и тележурналисты. Первые бросили в сторону полиции несколько не опознаваемых в темноте предметов, вторые кинулись искать позиции для стендапов подраматичнее. Ошиблись и те, и другие. А прав оказался оператор Моше, который рассказывал, что "экшен сегодня в планах не значится", давая понять, что у масштабного действа есть сценарий и режиссеры.

Верующие перед мечетью Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Радик Амиров
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Молитва закончилась выходом не уличных бойцов, а уборщиков. У остальных еще был шанс успеть на световое шоу, которое давали на противоположной стороне Старого города, где женщина, спроецированная на башни у Яффских ворот, пела про "Иерусалим — город мира".

Уже ночью стало известно, что военно-политический кабинет, форум ключевых израильских министров, решил отказаться от металлоискателей у Храмовой горы в пользу видеокамер с интеллектуальной системой. Пока неизвестно, удовлетворит ли уступка арабов-мусульман и согласятся ли они вернуться с улиц на территорию святыни.

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Религия и мировоззрение
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