Верующие напомнили Порошенко про невыполненные перед ЕС обязательства

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Монахи Киево-Печерской лавры призывали президента Украины Петра Порошенко положить конец "разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни" в стране, заявив об информационной атаке со стороны политиков и журналистов.

Поводом для заявления послужила публикация ряда украинских СМИ о якобы незаконном строительстве на территории лавры. Монастырь находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Попытки некоторых средств массовой информации и радикально настроенных политических деятелей поднять свои рейтинги через наведение клеветы на Лавру, обвинения в незаконном строительстве священноначалия монастыря и руководства Киево-Печерского заповедника, которое тоже прилагает усилия для возрождения Лавры, как достояния не только украинского народа, но и всего человечества, вызывают у нас справедливое возмущение", — говорится в обращении к президенту от имени митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, наместника лавры.

Он заверил, что монастырь всегда действовал в правовом поле. Подтверждением этому, по его словам, является одобрение состояния сохранности Киево-Печерской Лавры на последней сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Иерарх Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) напомнил, что некоторые украинские политики "не прекращают позорные захваты наших православных храмов при бездействии со стороны органов государства". А есть такие, которые, наоборот, "спекулируют на теме духовности". В этой связи монахи лавры склоняют головы перед священнослужителями и прихожанами захваченных храмов, "которые не испугались угроз агрессивных безбожников и остались верными чадами канонической Украинской православной церкви".

"Хотим напомнить, что несмотря на все заявления со стороны политических лидеров о европейском выборе Украины, до сих пор не выполнены обязательства Украины, которые вытекают из ее членства в Совете Европы в части возврата Церкви культовых зданий, правового решения вопроса о возвращении церковной собственности — установление четких правил возвращения церковного имущества религиозным организациям; мирного решения существующих конфликтов между церквями при обеспечении независимости церкви в ее отношениях с государством; введение новой недискриминационной системы регистрации церквей", — обращают внимание в УПЦ МП.

"Мы обращаемся к вам, господин президент Украины и господин премьер-министр Украины, с просьбой положить конец разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни в нашей многострадальной стране. Мы, граждане Украины и ваши избиратели, как верные чада истинной канонической Украинской православной церкви, напоминаем вам библейскую истину, что власть дается человеку во славу Божию, для сохранения своего народа и его духовных достижений. История свидетельствует о том, что только те правители остались в памяти человечества как великие деятели, которые в своей деятельности следовали заповедям Божьим", — напомнили монахи президенту.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.