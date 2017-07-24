Верующие напомнили Порошенко про невыполненные перед ЕС обязательства

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Монахи Киево-Печерской лавры призывали президента Украины Петра Порошенко положить конец "разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни" в стране, заявив об информационной атаке со стороны политиков и журналистов.
Поводом для заявления послужила публикация ряда украинских СМИ о якобы незаконном строительстве на территории лавры. Монастырь находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Попытки некоторых средств массовой информации и радикально настроенных политических деятелей поднять свои рейтинги через наведение клеветы на Лавру, обвинения в незаконном строительстве священноначалия монастыря и руководства Киево-Печерского заповедника, которое тоже прилагает усилия для возрождения Лавры, как достояния не только украинского народа, но и всего человечества, вызывают у нас справедливое возмущение", — говорится в обращении к президенту от имени митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, наместника лавры.
Он заверил, что монастырь всегда действовал в правовом поле. Подтверждением этому, по его словам, является одобрение состояния сохранности Киево-Печерской Лавры на последней сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Хотим напомнить, что несмотря на все заявления со стороны политических лидеров о европейском выборе Украины, до сих пор не выполнены обязательства Украины, которые вытекают из ее членства в Совете Европы в части возврата Церкви культовых зданий, правового решения вопроса о возвращении церковной собственности — установление четких правил возвращения церковного имущества религиозным организациям; мирного решения существующих конфликтов между церквями при обеспечении независимости церкви в ее отношениях с государством; введение новой недискриминационной системы регистрации церквей", — обращают внимание в УПЦ МП.
На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.