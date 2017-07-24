Китай попросил Ватикан пересмотреть католическое вероучение

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Китайские власти попросили Ватикан интерпретировать католическое вероучение таким образом, чтобы оно "соответствовало потребностям развития Китая", сообщает South China Morning Post.

Об этом заявил государственный советник Ю Чжэншэн на встрече с лидерами Китайско-католической патриотической ассоциации. Он призвал католическое духовенство соответствовать принципам культуры Китая.

"Интерпретации учения и догмы должны соответствовать потребностям развития Китая и великой традиционной культуры… и вписываться в китайскую специфику социалистического общества", — заявил чиновник.

Ранее кардинал Джон Тонг Хон, епископ Гонконга, заявил, что католическое вероучение и китайская культура разделены между собой по "естественным причинам". В то же время он предупредил о насаждении китайской культуры в ущерб религиозным убеждениям местных католиков.

В настоящее время в КНР фактически существуют две католические церкви. Официальная церковь, епископы которой назначены китайскими властями без согласования cо Святым престолом, насчитывает около шести миллионов человек. А подпольная, по данным западных СМИ, около 12 миллионов последователей.

Главным препятствием для нормализации отношений является вопрос о процедуре назначения католических епископов в Китае. Пекин настаивает на том, чтобы Ассоциация китайских католиков-патриотов сама назначала китайских епископов, однако Святой престол отдает это право единолично папе Римскому. Сейчас Ватикан не поддерживает дипломатических отношений с Пекином и является единственной в Европе страной, официально признающей государством Тайвань.