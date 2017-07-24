Мощам святого Николая в Петербурге поклонились уже более 340 тысяч человек

Богослужение в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, куда доставили ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца

Богослужение в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, куда доставили ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. За 12 дней пребывания мощей Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге поклониться святыне пришли более 340 тысячи паломников, сообщает городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

Мощи были доставлены из Москвы в Петербург 13 июля и выставлены для поклонения в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры до 28 июля.

"За 12 дней пребывания мощей святителя Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге поклониться святыне пришли более 340 тысяч паломников. По итогам вчерашнего дня, которые были подведены на утреннем заседании оперативного штаба, 23 июля поклониться мощам пришли 39 тысяч 800 паломников, из них 5100 человек — по социальной очереди", — говорится в сообщении в понедельник.

В настоящее время вход в общую очередь расположен на Тележной улице, время ожидания — более 4 часов.

Продолжают прибывать организованные группы паломников из России и стран ближнего зарубежья. 23 июля прибыло 13 автобусов из Северо-Западного региона России и Эстонии. В понедельник ожидаются автобусы из Карелии, Новгорода, Пскова, Острова, Пушкинских гор и другие регионов РФ, а также из Белоруссии.

"Благодаря слаженной работе всех структур оперативного штаба за прошедшие дни пребывания святыни в Санкт-Петербурге на территории Александро-Невской Лавры и прилегающих к ней улицах чрезвычайных происшествий и ситуаций не произошло", — говорится в сообщении.