Христиане поддержали мусульман в конфликте вокруг Храмовой горы

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Члены христианской общины Вифлеема поддержали мусульман в Иерусалиме во время акции протеста против действий израильских властей, передает официальное палестинское агентство ВАФА.

Палестинцы требуют от Израиля убрать со входов на территорию третьей по значимости святыни ислама рамки металлоискателей, установка которых спровоцировала кровопролитные столкновения местной арабо-мусульманской общины с израильской полицией. Ужесточение мер безопасности у Храмовой горы стало реакцией на убийство неделю назад двух израильских полицейских. Трое боевиков, в которых опознали арабов-израильтян, использовали территорию Храмовой горы для вооруженного нападения и попытались там же скрыться от преследования.

"Мы стоим сегодня вместе, — христиане и мусульмане — чтобы рассказать миру, что мы не принимаем разделения, что мы один народ и нет никакой разницы между христианином и мусульманином. Для нас Палестина — земля святынь и святых мучеников и одной крови", — цитирует агентство представителя Национального христианского движения Джалала Бархема.

Акции протеста прошли как в Вифлееме, так и у стен исторического центра Иерусалима. Христиане выкрикивали различные лозунги, основным из которых стал: "Мы вместе, чтобы защитить мечеть аль-Акса и церковь Воскресения!". Храм Воскресения Христова в центре Иерусалима (другое название – храм Гроба Господня) является главной святыней христианского мира.

Израиль отвергает обвинения в попытке расширить влияние на Храмовой горе, которая также почитается как главная святыня иудаизма. Лидеры еврейского государства заверяют в неизменности статус-кво, который предполагает, что Храмовая гора находится под автономным управлением "Вакфа", там вправе молиться только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.