Христиане поддержали мусульман в конфликте вокруг Храмовой горы

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Члены христианской общины Вифлеема поддержали мусульман в Иерусалиме во время акции протеста против действий израильских властей, передает официальное палестинское агентство ВАФА.
"Мы стоим сегодня вместе, — христиане и мусульмане — чтобы рассказать миру, что мы не принимаем разделения, что мы один народ и нет никакой разницы между христианином и мусульманином. Для нас Палестина — земля святынь и святых мучеников и одной крови", — цитирует агентство представителя Национального христианского движения Джалала Бархема.
Акции протеста прошли как в Вифлееме, так и у стен исторического центра Иерусалима. Христиане выкрикивали различные лозунги, основным из которых стал: "Мы вместе, чтобы защитить мечеть аль-Акса и церковь Воскресения!". Храм Воскресения Христова в центре Иерусалима (другое название – храм Гроба Господня) является главной святыней христианского мира.
Израиль отвергает обвинения в попытке расширить влияние на Храмовой горе, которая также почитается как главная святыня иудаизма. Лидеры еврейского государства заверяют в неизменности статус-кво, который предполагает, что Храмовая гора находится под автономным управлением "Вакфа", там вправе молиться только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.