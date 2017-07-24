В РПЦ не считают "Матильду" карикатурой на образ царя

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Русской православной церкви не считают фильм Алексея Учителя "Матильда" сознательным искажением образа святого, однако назвали естественной негативную реакцию части общества. Такое мнение высказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков в интервью RT.

"Учитель снял не камерный фильм для каких-то избранных зрителей, не кино для своих. Он снял кино для широкого проката… И ему, конечно же, нужно понимать, что восприятие его творчества может быть очень неоднозначным… Та реакция, которая есть, — это нечто в достаточной степени естественное. Фильм, очевидно, вызовет неоднозначную реакцию и не пройдёт незамеченным, в том числе и с негативной точки зрения", — сказал Волков.

Он напомнил, что Николай II не только историческая личность, но и православный святой — "и здесь, конечно, нужно понимать, что этим фильмом режиссёр может задеть за живое очень многих людей". "При этом, я думаю, что будет и позитивная реакция на фильм. Я уверен, что в нём есть и правильные, хорошие стороны", — добавил священник.

Пресс-секретарь патриарха также заявил, что фильм Учителя не является сознательным искажением образа святого.

"Я уверен, что, каким бы ни был этот фильм, он не является карикатурой и сознательным искажением образа святого человека", — ответил Волков на вопрос, можно ли провести аналогию между "Матильдой" и карикатурами на исламского пророка Мухаммеда.

"Есть разница между сознательным эпатированием людей, карикатурным жанром, и высоким кинематографом, частью которого является Алексей Учитель. Это взгляд конкретного режиссёра, конкретного художника на тот или иной исторический аспект, и его попытка своими методами, своими инструментами, своим фильмом донести свою мысль до зрителей, а там — сознательное разжигание розни", — сказал Волков.

Он добавил, что церковь не будет давать официальную оценку фильму "Матильда".

"Нужно категорически избегать, чтобы священник, стоя на амвоне, в проповеди говорил: вот это произведение хорошее, а вот это плохое, на этот фильм ходить нельзя, а туда идите жечь кинотеатры. Такое, конечно, невозможно", — сказал священник.

"Священноначалие церкви не может просто взять и сказать: "Вот это вам должно нравиться, а вот это нет". Простые свободные люди могут высказывать свою точку зрения, это их право. Если они объединяют себя вокруг православия и говорят: мы, православные, считаем, что этот фильм недостаточно хорош или просто плохой, — то извините. Значит, принимайте их позицию… Разумеется, в этом смысле, мы всегда стремимся к взвешенности и призываем людей не выходить за рамки приличия. В этом смысле, конечно же, нужно предостерегать людей от излишней агрессии", — добавил пресс-секретарь.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий Николай II.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Депутат Госдумы Наталья Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину. Позже Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по "Матильде" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру. По словам депутата, специалисты заключают, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.